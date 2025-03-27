На российских машинах фары Hella, Bosch и Valeo заменят белорусскими

Для модернизации производства ОАО «Руденск», специализирующемуся на производстве светотехнических изделий, понадобилось два года и 12,5 млн белорусских рублей (примерно 319 млн российских). Теперь на предприятии гордо заявляют, что могут заместить на рынке Hella, Bosch, Valeo и других именитых производителей.

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«Собственные и заёмные средства пошли на изготовление оснастки, переоснащение сборочного, литейного, инструментального цехов», — пояснил директор ОАО «Руденск» Андрей Солонович.

В компании закупили 15 единиц оборудования и 20 видов оснастки, освоив выпуск шести новых наименований фар и фонарей для автомобильной, автобусной и сельхозтехники. Благодаря этому на предприятии создано 28 новых рабочих мест.

Около 70% продукции уходит на экспорт. Причем среди основных покупателей не только представители белорусского автопрома, но и российские заводы — АвтоВАЗ, Ростсельмаш, Петербургский тракторный, НАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ и т. д.

«Помимо рынка Российской Федерации, мы расширяем поставки и в другие страны, — добавил заместитель директора по маркетингу Дмитрий Масленков, — Кыргызстан, Молдова, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Венгрия».

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Одним из главных преимуществ ОАО «Руденск» является проектирование, разработка и выпуск светотехники по техническому заданию заказчика, с учетом его пожеланий. Производственный потенциал — более 1,5 млн изделий ежегодно.