В Россию привезли Toyota Frontlander за ₽2,3 млн

В России продают Toyota Frontlander за ₽2,3 млн с бензиновым атмосферником

© За рулем

Кроссовер Toyota Frontlander по цене от 2,3 млн рублей продается в России, эксперты выяснили, что указанная цена уже включает доставку автомобиля покупателю «под ключ».

Продавец из Владивостока утверждает, что в стоимость кроссовера входят утильсбор и уплаченные таможенные пошлину. В базовой комплектации Elite Plus Edition заявлены тканевая отделка салона, пластиковый руль с «урезанной» наполовину мультифункцией, простые литые диски и минимальный набор опций. В частности, есть климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Кроссовер с более богатым оснащением и кожаный салон другой продавец из Владивостока привезет за 2,35 млн рублей. Из опций: руль с полной мультифункцией, более крупные в диаметре диски и люк. Аналогичный Frontlander, но с тканевым салоном, продают в Краснодаре уже за 2,45 млн рублей.

Новый Toyota Frontlander дешевле всего продают в Чите – за 3,1 млн рублей, кроссоверы есть также в Екатеринбурге, Иркутске и Москве по цене 3,5 млн рублей. В столице две модели представлены в топ-версии с кожаным мультирулем, двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Под капотом у кроссовера бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 171 л. с., в паре с ним бесступенчатый вариатор, привод – передний.