Калужский завод начал распродажу моторов и коробок передач

Экс-завод Volkswagen в РФ начал распродажу остатков моторов и коробок передач
Калужский завод, ранее принадлежавший Volkswagen, распродаёт складские запасы, сообщает канал "Автопоток". Купить поштучно не получится, но зато цены вполне демократичные.
На реализацию выставлены двигатели TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с. (модели 04E100012QC и 04E100012TR), а также автоматические КП 0GC300014G и 09G300056N.
Минимальная партия для закупки - 6 единиц. Цена на двигатель - 65 тысяч рублей за один, что примерно в два раза меньше средней цены на "Авито" за такой же новый агрегат, коробка стоит 44 тысячи рублей.
Доставки нет, поэтому желающим приобрести агрегаты нужно будет планировать визит в Калугу.
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