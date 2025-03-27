Калужский завод начал распродажу моторов и коробок передач

Калужский завод, ранее принадлежавший Volkswagen, распродаёт складские запасы, сообщает канал "Автопоток". Купить поштучно не получится, но зато цены вполне демократичные.

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На реализацию выставлены двигатели TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с. (модели 04E100012QC и 04E100012TR), а также автоматические КП 0GC300014G и 09G300056N.

Минимальная партия для закупки - 6 единиц. Цена на двигатель - 65 тысяч рублей за один, что примерно в два раза меньше средней цены на "Авито" за такой же новый агрегат, коробка стоит 44 тысячи рублей.

Доставки нет, поэтому желающим приобрести агрегаты нужно будет планировать визит в Калугу.

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