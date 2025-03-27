Evolute i-Pro подешевел в России почти на 400 тысяч рублей

Компания "Моторинвест", которой принадлежит бренд Evolute, пересмотрела в марте цены на отечественный электрокар Evolute i-Pro, в результате чего его стоимость снизилась на 360 000 рублей.

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Если раньше модель оценивалась в 2 850 000 рублей, то теперь ее можно приобрести за 2 490 000 рублей. Это делает i-Pro самым бюджетным электромобилем, официально представленным на российском рынке.

Стоит отметить, что за первые два месяца 2025 года в нашей стране реализовано 102 модели электрокаров различных марок. Однако значительная часть из них поставлялась в Россию путем параллельного импорта. В отличие от конкурентов, у Evolute имеется официальная гарантия. Кроме того, машину можно приобрести по программе господдержки с использованием льготных заемных средств.

Evolute i-Pro оснащен электродвигателем мощностью 150 лошадиных сил. На одном заряде седан способен проехать 433 километра.

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