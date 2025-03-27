Экспансию китайских авто в Россию сочли опасной

Продолжение безграничной и агрессивной экспансии китайских автомобилей на российский рынок пора ограничить. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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По его мнению, дальнейшее продолжение такой экспансии чревато несколькими рисками. Во-первых, раз нет диверсификации среди иностранных производителей (по факту в РФ сейчас представлены только китайские производители), то есть опасность полной блокировки рынка. Такое может случиться, если российско-китайские отношения резко испортятся. Вероятность такого поворота, сегодня исключительно гипотетического, стоит учитывать. Во-вторых, на внутреннем рынке Китая местный автопром существует в условиях очень жесткой конкуренции. А значит, некоторые из вышедших на российский рынок автопроизводителей из КНР могут обанкротиться.

«Что в этом случае делать потребителям, как обслуживать свои, ранее приобретенные автомобили?» — поинтересовался экономист.

В свою очередь, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова обратила внимание, что китайские автомобили являются достаточно серьезными конкурентами для отечественного производства. А между тем для государства актуально развитие собственного автомобилестроения. Кроме того, есть большие вопросы к качеству тех машин, которые привозят из КНР. Было немало случаев, когда они выходили из строя, а замена запчастей оказывалась не очень дешевым предприятием.

«Ряд зарубежных стран уже вводят ограничения на ввоз китайских автомобилей, и это не безосновательная мера. Поэтому для развития нашего автопрома стоит озаботиться тем, как все же улучшить условия производства и качество наших автомобилей», — констатировала Ермилова.

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Ранее сообщалось, что жители часто сталкиваются с трудностями, пытаясь приобрести или заменить автозапчасти китайского производства. Одна из причин этого — низкое качество такой продукции.