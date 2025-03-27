Челябинцы изготовили первый современный гусеничный трактор

Южноуральский производитель дорожно-строительной техники создал современную модель сельскохозяйственного трактора на гусеницах, что стало нерядовым событием для местной индустрии. Челябинск известен как родина гусеничных машин, прежде всего так называемых промышленных тракторов - сам этот термин в свое время предложила челябинская школа тракторостроения.

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Хотя первенец местного завода-гиганта "Сталинец-60", разработанный на основе американского "Катерпиллера", также использовался в 1930 годах для полевых работ. Его значение для механизации крестьянского труда было настолько велико, что явление это нашло отражение в советской киноклассике, в частности, С-60 снимался в суперпопулярной ленте тех лет вместе с Николаем Крючковым и Мариной Ладыниной, сыграв самого себя в фильме "Трактористы". Гусеничные "Коммунары", выпуск которых наладили в Харькове, применялись по большей части на лесозаготовках и в строительстве железных дорог, челябинская же машина в те годы стала ведущей труженицей полей, героиней первых пятилеток.

Однако уже в 1950-х южноуральская техника перешла в иную категорию. Т-100, одна из самых массовых моделей набравшего обороты тракторного производства, еще поднимала целину, но использовалась уже преимущественно на стройках, прокладке дорог и линий электропередачи (последнюю свою специализацию она тоже демонстрировала в кино - "Карьера Димы Горина": там Владимир Высоцкий на фоне "сотки" играет монтажника-высотника). Да и социалистическому содружеству стран Восточной Европы этот трактор-многостаночник поставлялся немалыми партиями.

Но далее челябинская техника окончательно отошла от сельскохозяйственных дел, принимая участие в сооружении гидроэлектростанций, добыче полезных ископаемых вскрышным способом, геологоразведке и т. д. Для машин этого класса характерна большая мощность, нацеленность на значительные тяговые усилия, ходовая система, которая не очень деликатничает с почвой, поскольку бульдозеру важнее способность упираться траками в землю, толкая впереди себя грунт.

Новую же страницу в челябинском тракторостроении перевернула сравнительно молодая компания, предложив средний по размерам, но при этом мощный агрегат, ярославская силовая установка которого "выжимает" 412 лошадиных сил, а жидкостная система охлаждения, как уверяют создатели, позволяет машине работать при любых внешних условиях. Гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением обеспечивает плавное изменение скорости и тяги, что важно именно на сельхозработах, минимизирует расход топлива, в чем также превосходит аналоги. Любопытно, что у нового трактора треугольные гусеницы (в такие любят "обувать" свои модели в транснациональной корпорации "Катерпиллер") - это уменьшает износ ходовой системы, повышает живучесть узла, а рисунок протектора говорит, что и к почве такая техника относится бережнее, не "месит" ее. Ведь миссия трактора - предпосевная обработка земли, уборка зерновых и других культур, заготовка кормов.

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Новинка уже поучаствовала в международной выставке "Агрокомплекс", состоявшейся в Уфе, и там, по словам работников компании, вызвала интерес у аграриев. Ее также осмотрели глава Башкортостана Радий Хабиров и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Эксперты заключили: инновационная техника способна закрепить за Челябинском звание машиностроительного центра, работающего на отечественный АПК. Напомним: ранее начал поставлять собственные агрегаты сельскохозяйственный департамент компрессорного предприятия, и его бороны, полуприцепы, глубокорыхлители, посевные и уборочные комплексы стали расходиться по хозяйствам не только Южного Урала, но и других регионов. Правда, это прицепная техника, а вот новый гусеничный трактор - самоходная.