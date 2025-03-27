На аукционе продали Land Rover Defender, принадлежавший Королю

На аукционе NEC Restoration Show в Бирмингеме был продан Land Rover Defender 90 2010 года выпуска, ранее принадлежавший королю Чарльзу III и королеве Камилле.

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15 ноября 2010 года автомобиль был отправлен в королевский гараж в поместье Хайгроув и использовался исключительно тогдашними принцем Уэльским и герцогиней Корнуольской.

Defender окрашен в цвет Keswick Green и имеет салон цвета Charcoal Grey. Интересно, что незначительный износ водительского сиденья указывает на то, что автомобиль, вероятно, управлялся самим владельцем, а не шофером.

Пробег на момент продажи составлял всего 24 595 миль (39,6 тысячи км). Из нехарактерного оснащения для модели: подогрев сидений, а также переднего и заднего стекол.

В комплекте с автомобилем идут оригинальная сервисная книжка и документация, включая письмо, адресованное Тиму Уильямсу, главному шоферу принца Уэльского и герцогини Корнуольской, подтверждающее поставку автомобиля.

На аукционе автомобиль был продан за £67 500 (~7,4 млн рублей), что на £17 000 превышает первоначальную оценку в £50 000.

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