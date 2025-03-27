Раскрыты объемы выпуска новых легковушек и грузовиков в России

Согласно данным Росстата, за первые два месяца 2025 года российские автозаводы выпустили 115 тысяч легковых автомобилей и 22,4 тысячи грузовиков. Если сравнивать это с показателями того же периода 2024 года, то производство легковушек увеличилось на 12,8 процентов, а грузовиков, напротив, сократилось на 20,1 процента. Последнее объясняют охлаждением российского авторынка под давлением ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая.

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Если рассматривать результаты последнего зимнего месяца, то за февраль в стране было выпущено 60,8 тысячи легковых автомобилей, и это на 6,8 процента больше, чем годом ранее. За тот же период с конвейеров сошло 13,5 тысячи грузовиков — на 11,1 процента меньше, чем в феврале 2024 года. Приводится и статистика по автобусам с допустимой максимальной массой более пяти тонн: в феврале их производство рухнуло на 38,7 процента, до 838 штук, а за январь-февраль еще сильнее — на 41,9 процента, до менее 1,4 тысячи экземпляров.

Из релиза Росстата следует, что двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в России в феврале выпустили в количестве 19,2 тысячи штук (+2,5 процента), а с начала года — 32,7 тысячи штук (-1,7 процента). Производство кузовов за февраль упало на 34,5 процента, до 2,3 тысячи штук, а за январь-февраль — на 24,3 процента, до 4,7 тысячи.

Всего за январь и февраль 2025 года рынок новой автотехники (включая легковой, легкий коммерческий, грузовой и автобусный сегменты) упал на 12 процентов, до 193,9 тысячи машин (данные Минпромторга на основе регистраций ЭПТС).

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Легковых автомобилей продали в количестве 165,9 тысячи штук (-10 процентов), легких коммерческих — 15,9 тысячи штук (-8 процентов), грузовиков — 10,5 тысячи штук (-40 процентов), а автобусов — 1,6 тысячи (-49 процента).