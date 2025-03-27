В Россию привезли Kia Cerato 2025 года

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга автомобильных классифайдов, в РФ начались продажи новых Kia Cerato 2025 года выпуска.

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На данный момент доступны к покупке четыре экземпляра 2025 года по цене в 3 000 000 рублей. По словам продавца, при приобретении седана за наличный расчет, в trade-in или при помощи заемных средств предусмотрены дополнительные скидки и подарки.

Под капотом корейского автомобиля расположен безальтернативный двухлитровый четырехцилиндровый мотор с индексом G4NA мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой классической автоматической трансмиссией. Машины представлены в комплектации Comfort, в которую входят: подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод зеркал и стекол, кондиционер, подогрев сидений и обогрев форсунок стеклоомывателя.

Кузов Cerato окрашен в черный металлик, интерьер выполнен в темных тонах.

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