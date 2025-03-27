В Санкт-Петербурге состоится 35-я «Олдтаймер-Галерея»

В этом году «Олдтаймер-Галерея» проходит под девизом: «Стиль и сталь легендарной эпохи». Среди трёх сотен уникальных экспонатов выставки особо будут выделяться автомобили выдающиеся, героические, принесшие Родине славу — боевую, трудовую, спортивную.

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В зале будут представлены машины самых разнообразных «профессий»: киноактёры, каскадёры, пожарные, троллейбусы и даже небольшой бронепоезд! Также будет представлена коллекция редких часов, вдохновленных культовыми моделями автомобилей.

Традиционно в «Олдтаймер-Галерее» примут участие клубы любителей автомотостарины из разных городов страны — от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы.

И, конечно, «Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.

Выставка по-настоящему интерактивна. Здесь можно покрутить «баранку» детского игрового троллейбуса, повращать рычаги старинной пушки и получить призы за участие в конкурсах и викторинах.

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Время работы:

11 и 12 апреля с 10:00 до 19:00. 13 апреля с 10:00 до 18:00.

Место проведения:

Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». В дни работы выставки от метро Московская будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, рядом с павильоном расположен просторный бесплатный паркинг.

Больше подробностей можно узнать на сайте организаторов.