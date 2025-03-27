Автоэксперт перечислил ключевые проблемы с китайскими запчастями

Автоэксперт Субботин перечислил 4 ключевые проблемы с китайскими запчастями

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Отсутствие технической документации у китайских производителей по мировым стандартам является одной из проблем запчастей производства КНР. Таким мнением поделился автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

«Нет самого главного – каталогов, сетей, подключений к фирменным программам, чтобы можно было заказать ту или иную деталь. У китайцев несколько иная культура технической документации, которая отличается от мировой практики. Китайский автопром проходит длительный процесс становления», – отмечает эксперт.

Второй проблемой является слишком быстрая смена позиций, это тоже к вопросу о документации. Речь идет о том, что, когда заказанная деталь приходит, выясняется, что она уже не подходит. Слишком долгий логистический процесс – это третья проблема, констатирует Субботин.

«Четвертое – это качество деталей. Китайский автопром хорош и плох одновременно тем, что он предлагает гигантский спектр автозапчастей на все машины со всего мира, от самых дешевых, которые рассыпаются в руках, до высококачественных. Каждый хочет сэкономить: дилеры, производители и мастерские заказывают не оригинал, а то, что быстрее приходит. Зачастую качество просто отвратительное», – сокрушается эксперт автоотрасли.

Как сэкономить на ТО

В экспертном сообществе неоднократно указывали на то, что функционал электронных систем и программного обеспечения является одним из самых проблемных у автомобилей китайского производства.