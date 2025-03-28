Ужесточение требований в такси приведет к оттоку водителей

Ужесточение критериев допуска автомобилей к работе в такси с большой долей вероятности в очередной раз приведет к массовому оттоку водителей из сферы пассажирских автоперевозок. Такое мнение высказал глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев, его слова приводит ТАСС.

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Усиление регулирования отрасли со стороны государства, отметил аналитик, поспособствует переходу значительной части таксистов в теневую экономику. Ужесточение требований к локализации машин в отрасли отпугнет множество водителей, подчеркивает эксперт, так как качество собранных в России автомобилей оставляет желать лучшего.

«Уже локализованные автомобили, а это пока только "АвтоВАЗ", не устраивают таксистов по соотношению цена-качество», — резюмировал Корнеев.

Схожей точки зрения по этому вопросу придерживаются и руководители ряда российских таксопарков. Глава петербургского «Парка 47» Алексей Бубнов, в частности, отметил, что некоторые отечественные автомобили, поступающие в отрасль, приходится дорабатывать сразу после выезда с завода. В то же время найти запчасти к ним представляется еще большей проблемой. На этом фоне сроки гарантийного ремонта могут сильно затянуться, посетовал он.

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В настоящее время в Госдуме идет подготовка ко второму чтению поправок в федеральный закон 580-ФЗ «О такси». Инициаторами изменений выступили представители администрации президента РФ. Они предложили допускать к работе в такси только автомобили с высокой степенью локализации и произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены с марта 2022 года по конец зимы 2025-го. Остальные машины рекомендовали использовать в отрасли исключительно по согласованию с правительством. С 2033 года допускать к работе власти хотят только автомобили, большая часть которых была собрана в России.