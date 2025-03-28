Масла Rolf получили одобрения по международным стандартам

Компания Rolf Lubricants получила одобрения API SQ и ILSAC GF-7A для моторных масел Rolf Professional 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A.

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При этом самые современные международные стандарты Американского института нефти и Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел начнут действовать только с 31 марта 2025 года.

Новейший стандарт API SQ учитывает последние требования высокофорсированных автомобильных двигателей, в том числе с технологией прямого впрыска бензина с турбонаддувом (TGDI). По сравнению с предыдущим стандартом API SP, API SQ включает иной метод оценки защиты от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси, на треть более строгие требования к прокачиваемости масла при низких температурах и более жёсткие условия по защите поршней от образования отложений и защите цепи ГРМ от износа.

Артем Чальцев, директор по исследованиям и разработкам Rolf Lubricants Vostok:

– Rolf Lubricants действует на опережение и выпускает продукты, соответствующие новейшим требованиям регламентирующих ассоциаций еще до их официального внедрения.

Благодаря технологической и производственной экспертизе UPEC у нас есть возможность производить для российских потребителей смазочные материалы по передовым рецептурам в соответствии с новейшими стандартами, что и подтверждает официальное одобрение API SQ.

Производят высокотехнологичные масла Rolf в технопарке United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области. Технологические мощности, профессиональная экспертиза, доступ к высококачественным базовым компонентам и присадкам через зарубежных партнеров позволяют сохранять официальные допуски и производить продукты, полностью соответствующие оригинальным рецептурам.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Rolf Professional – профессиональное моторное масло, предназначенное для специализированных СТО и станций по замене масла. Продукты линейки Rolf Professional имеют действующие официальные одобрения BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и многих других мировых производителей автомобилей.