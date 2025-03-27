Автоэксперт разъяснил изменения правил проведения медосвидетельствования

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал проект приказа Минздрава РФ об изменении правил проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По его словам, никаких кардинальных новшеств для водителей не будет.

© Газета.Ru

«Сами признаки опьянения не содержатся в приказе, они содержатся в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а она не меняется. Поэтому здесь и порядок направления не меняется», — отметил эксперт.

При этом он указал на важную измененную деталь: перед прохождением освидетельствования сотрудник полиции должен будет разъяснить водителю детали процедуры, а также рассказать, что будет считаться отказом от медосвидетельствования, и взять с человека информированное согласие.

Согласно планам Минздрава, изменения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Проект приказа Минздрава уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи.

Изменения также коснутся перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

Кроме того, уточнены получение информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания для отказа от него.