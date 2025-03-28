Как полный привод изменил характер Jetour Dashing

Получив полный привод, городской кроссовер Jetour Dashing расширил ареал обитания и обзавелся новыми опциями, типичными для премиум-сегмента. Что получилось в итоге, корреспондент "Российской газеты" выяснял в ходе ездовой презентации под Ярославлем.

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Когда компактный кроссовер Jetour Dashing вышел на российский рынок в 2023 году, автопроизводитель сделал ставку на привычный для рынка КНР передний привод. Начальному турбоагрегату объемом 1,5-литровым (147 л.с.) предложили в напарники 6-ступенчатую "механику" и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, а топовый 1,6-литровый турбомотор (190 л.с.) агрегатировали исключительно с "преселективом".

Однако теперь в России набирают рост продажи более универсальной версии Dashing - исполнения с полным приводом, где тот же 1,6-литровый турбомотор выдает 185 л.с., а в качестве трансмиссии используется выносливый 8-диапазонный "автомат" собственной разработки, конструктивно повторяющий АКП Aisin. Мы познакомились именно с таким "полноприводником" в топовой комплектации Sport, предполагающей ряд бонусов в оснащении, технике и декоре.

О балансе красоты и практичности

Внешний вид Jetour Dashing - палка о двух концах. Поскольку модель ориентирована, прежде всего, на молодую и активную аудиторию, она демонстрирует весьма дерзкий и яркий дизайн. Принципиально, что машинам в старшей для полноприводных вариантов комплектации Sport выделены "взрослые" 20-дюймовые колеса, в то время как у менее "нафаршированных" Dashing их диаметр на дюйм меньше. С такой обувкой кроссовер особенно красив и пропорционален.

Кузовные обводы в стиле SUV Lamborghini, Jaguar и Infiniti цепляют взгляд, как и дверные ручки, утопленные в округлых бортах. Однако у такого броского дизайна есть, к сожалению, и оборотная сторона. Высокая подоконная линия и массивные кузовные стойки не улучшают обзорность, а выдвижные планки ручек, на мой взгляд, не слишком удобны при ежедневной эксплуатации (хотя, конечно, это дело вкуса).

Впрочем, и практичных решений хватает. Например, полностью светодиодная оптика высокоэффективна, есть функционал подсветки поворотов, а бегущая строка поворотников - это не только стильно, но и работает на безопасность. В богатых комплектациях комфорта добавляет панорамная крыша, а легкий пластиковый обвес убережет от кузовных "ран" на парковке и облегчит съезд с асфальта.

Багажник Jetour Dashing вмещает от 486 до 977 литров, в зависимости от уровня пола и положения спинки заднего сиденья. Есть и сервопривод пятой двери, работающий, правда, очень неспешно и поднимающий створку не слишком высоко. В самом отсеке предусмотрены неглубокие ниши в боковых стенках, подсветка и розетка на 12 В, в подполье хранится "докатка" с инструментом, а если поднять фальшпол на верхний уровень и сложить разрезной диван, получим идеально ровную площадку для груза. И, кстати, по размеру и организации грузового пространства отличий между исполнениями 4х2 и 4х4 нет.

Дайте кнопки!

В салоне полноприводный автомобиль можно безошибочно определить по крупной поворотной шайбе, водруженной на парящий центральный тоннель. Тасовать предустановки "Эко", "Нормальный", "Спорт", а также "Снег", "Грязь" и "Внедорожный" удобно. Путь же к другим бортовым функциям тернист. Чтобы оперативно добраться до функционала настройки внешних зеркал, климата, подогрева сидений, электронных помощников и даже фар, нужно погружаться в меню и подменю, свайпить и точно попадать в достаточно небольшие иконки.

Честно говоря, это неудобно, но люди, которые не расстаются со смарфтоном 24 часа в сутки, уверен, быстро привыкнут. Мы сами за два насыщенных дня теста, наконец, освоились и пробирались, к примеру, в меню климата за пару-тройку секунд. Но хотелось бы быстрее, а потому, по мнению нашей редакции, Jetour Dashing не помешали бы кнопки быстрого вызова ключевых функций. Пока же такая имеется лишь одна, обозначенная звездочкой на спице руля. Или, как вариант, можно обратиться за помощью к голосовому помощнику (он вызывается командой "Привет, Джетур!") или, опять-таки, соответствующей клавишей на руле. К сожалению, на сегодня такой ассистент знает лишь небольшой список "заученных" команд, иногда путается, а иногда перебивает водителя и пассажиров. Зато общаться с ним можно даже с заднего ряда - кнопка вызова встроена в подлокотники дверей.

Жирный же плюс поставим Jetour Dashing за кресла. Они имеют развитый профиль и достаточно мягкий наполнитель. Электрорегулировок передних кресел хватает. Жаль лишь, что подушка не настраивается по наклону, только по высоте вместе со всем креслом. А еще в топовой версии модели переднее пассажирское кресло получило массажную систему и электронастройку удлинения подушки. Это, конечно, здорово, но водитель оказался обделенным, ему таких благ не выделили.

На втором ряду радует запас пространства (спасибо солидной колесной базе 2720 мм). Сидеть удобно, к тому же на диван легко пробираться через широкий проем, покатая панорамная крыша не давит, есть отдельная USB-зарядка, индивидуальные дефлекторы обдува, крючки для одежды и откидной подлокотник с подстаканниками. Еще и спинка регулируется по наклону в двух положениях, а на средних стойках кузова отформованы выемки, чтобы было удобно хвататься при высадке и посадке.

Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. Седоки "галерки" не смогут самостоятельно включить подогрев дивана. Им придется просить об этом водителя или переднего пассажира, имеющих доступ к тачкрину мультимедиа - 12,8-дюймовому в базе и 15,6-дюймовому в более дорогих исполнениях. "Приборка" же в сравнении с крупным дисплеем выглядит бедной родственницей, напоминая по размерам смартфон. Хорошо же, что она настраивается и можно, к примеру, вывести достаточно крупные показатели скорости прямо по центру экрана.

Как едет

Полноприводный автомобиль на 80 кг тяжелее переднеприводного (снаряженная масса версии 4х4 - 1735 кг ), однако хотя по паспорту он должен ускоряться на 0,4 с. медленнее "переднеприводника" с топовым мотором и "роботом", на практике разница в динамике малоощутима. На мой взгляд, Jetour Dashing 4х4 ускоряется достаточно резво, несмотря на то, что 8-диапазонный "автомат" отказывается работать в режиме кик-дауна. Утопишь педаль - мирись, как минимум, с секундной задержкой с переключением "вниз". Причем такая вальяжность проявляется как на старте, так и на средних и высоких скоростях.

Спортивный режим, вопреки моим надеждам, ситуацию не изменил. Даже наоборот - ускорение стало нервозным, неплавным, дискретным. А вот базовый режим "Нейтральный" очень понравился. Как оказалось, "автомат" здесь обучающийся, иначе говоря, быстро адаптирующийся к манере езды. В результате, если открывать газ, уверенно и плавно, коробка станет не врагом, а помощником. Мне понравился при таком раскладе и отклик машины в городе, и запас приемистости при обгонах на трассе.

А вот настройки руля вряд ли порадуют активных водителей. Информация на ободе присутствует, но в связке поворотов усилие кажется искусственным, поэтому приходится осторожничать, иногда дополнительно "прощупывая" дорогу микроподруливаниями. С той же "гражданской" идеологией настроены и тормоза. Они достаточно эффективные, но ход педали длинноват, дозировать усилие не так просто, как хотелось бы.

Тем не менее, драйверское удовольствие Jetour Dashing, как ни крути, дарит, и это объясняется в том числе и удачными настройками его подвески. Я говорю это после обстоятельных экспериментов на дорогах самого разного качества. Прежде всего, этот автомобиль очень уверенно стоит на скоростной прямой и четко прописывает повороты. Ехать на такой машине на "дальняк" - одно удовольствие, да и шумоизоляция очень не плоха. Досаждает лишь дробь камешков по колесным аркам.

С мелкими и средними неровностями ходовая успешно справляется. Не понравилось же лишь то, как подвеска отрабатывает дорожные стыки и ямы с острыми краями. На таких препятствиях кроссовер содрогается всем корпусом. Однако мириться с дискомфортом такого рода можно. Общий уровень плавности хода все равно высок.

Все четыре колеса

Ну а что же с, наконец, обретенным Jetour Dashing полноприводным потенциалом? Мои эксперименты на заснеженном асфальте убедили меня, что главное оружие на проселке отныне - режим "Внедорожный" (он же - Offroad). При резком старте на скользком покрытии кроссовер начинает движение максимально быстро и без уводов с траектории лишь при активации этой предустановки. Вероятно, электроника заблаговременно делит тягу между осями в пропорции, близкой к 50:50. Впрочем, режимы "Снег" и "Грязь" тоже нельзя сбрасывать со счетов. Например, они помогут при движении по глубокому снегу.

Обидно же то, что "автомат" здесь лишен ручного режима, а значит зафиксировать пониженную передачу, к примеру, на скользком спуске не получится. Зато в меню запрятан помощник на спуске, правда, позаботьтесь о его активации заранее. Как и до других пунктов меню, добраться до этого ассистента оперативно не получится.

То же касается и "умных" ассистентов. Адаптивный круиз, работа которого мне понравилась безоговорочно, активируется быстро, кнопкой на левой спице руля (здесь - без вопросов), а вот систему активного контроля рядности, также очень полезная на дороге с хорошо читающейся разметкой, опять-таки нужно откапывать в меню.

Цены

Полноприводная версия кроссовера предложена в двух богатых комплектациях - Luxury и Sport. Уже по умолчанию предусмотрены шесть "айрбегов", двухзонный климат, кожаный салон, панорамная крыша, встроенный видеорегистратор, поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка на 50 Вт, светодиодные противотуманки, адаптивный круиз, система удержания в полосе и система контроля слепых зон.

В топовой версии Sport добавляются кресло переднего пассажира с расширенным функционалом (оттоманка и массаж), 20-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых, внешний стайлинг-пакет, четыре патрубка выпускной системы и зеленая окраска тормозных механизмов.

Как сэкономить на ТО

Цены - 3 649 000 рублей за комплектацию Luxury и 3 799 000 рублей за исполнение Sport.

Полноприводный Jetour Dashing сделал заметный шаг вперед в сторону практичности и комфорта.