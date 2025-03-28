Эксперты назвали шины, которые нельзя покупать

Немецкая ассоциация ADAC ежегодно проводит большие тесты покрышек: в этом сезоне эксперты организации протестировали 18 летних моделей размером 225/40 R18. Из них три — откровенно провалились. Редакция Quto изучила итоги этих испытаний.

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На мокрой дороге шины Double Coin DC-100 полностью бесполезны, отмечают специалисты ADAC. Из-за низкого уровня сцепления автомобиль рано заносит, а тормозной путь настолько длинный, что это удивляет.

На лучших шинах Volkswagen Golf на влажном асфальте останавливается со скорости 80 км/ч примерно через 28 метров, а на Double Coin — только через 45 метров. Поэтому общая оценка — неудовлетворительно.

Также специалисты не советуют покупать модели Norauto Prevensys 4 и Syron Premium Performance — они очень слабы на сухой дороге. Автомобилем трудно управлять, поэтому водитель вынужден постоянно работать рулём.

Как сэкономить на ОСАГО

Между тем, глава холдинга Cordiant перечислил актуальные тренды на шинном рынке. В числе таковых — завершение череды ребрендингов, а также оформление основного «топа» игроков рынка.