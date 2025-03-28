Ли Сян: история гения в мире автоиндустрии

Гибридные кроссоверы L7 и L9 стартапа Li Auto взяли российского покупателя в серьёзный оборот. Довольно быстро у пришельцев с Востока появилась армия поклонников, а некоторые пользователи даже ставят их выше признанных авторитетов типа Range Rover и Mercedes-Benz GLS. При этом захватывающая история становления компании и её бессменного босса для большинства остаётся тайной за семью печатями. Сейчас мы обо всём расскажем!

© Quto.ru

Итак, ваши версии касательно истоков Li Auto?! Автомобильный монстр, созданный выходцами из европейских брендов? Ответ неверный. Подразделение какого-то местного гиганта типа FAW Group? Снова мимо. Не будем томить: марка основана выдающимся человеком по имени Ли Сян. Иногда его называют «китайским Илоном Маском», и этот комплимент не приукрашивает действительность, а весьма точно ей соответствует.

© Li Auto

Ли Сян родился в Шицзячжуане (провинция Хэбэй) в 1981 году и происходит из семьи среднего класса. То есть, он немного моложе Ли Биня (основателя бренда Nio) и Хэ Сяопэна (главы XPeng). В старшей школе юный Ли учился не шибко хорошо и вряд ли напоминал будущую звезду отрасли. Но посредственностью отнюдь не являлся и сумел запустить свой сайт, чтобы на него не смотрели свысока. Очевидно, врожденная китайская скромность вкупе с амбициозностью сыграла свою роль — Сян открыл не просто электронную страничку с личными излияниями о жизни, а портал PCPop, посвящённый рекламе и розничной продажей гаджетов и бытовой электроники. Личный проект превратился в довольно серьёзный бизнес, который развивался благодаря тяжёлому и упорному труду. Со временем Ли Сян вывел портал в число ведущих по данному направлению. Поначалу управлял процессом из дома своих родителей. В 2002 году наконец «сепарировался» — перебрался в Пекине и арендовал офис для дальнейшего расширения.

Следующий судьбоносный шаг — вход в мир автомобилей и выделение на сайте тематического раздела. Сперва он был посвящен электронным компонентам, но со временем разросся и включал в себя не только комплектующие, но и машины. И, главное, как разросся! В 2005-м от PCPop отпочковался ресурс Autohome, который два года спустя стал отдельной компанией.

© Li Auto

Конечно, не всё было гладко. Бизнес хоть и двигался вперед, показывая крутые результаты, но периодически «буксовал». Молодому человеку явно недоставало опыта в качестве менеджера и предпринимателя, а сайты не приносили ожидаемых доходов. К счастью, Сяну подфартило с помощником и фактически правой рукой — выпускником Гарварда и просто умницей Цинем Чжи. Он предложил рабочие методики, выстроил стратегию маркетинга и продаж и вообще превратил компанию в гораздо более профессиональную деятельность. С его приходом ситуация поменялась в лучшую сторону. Доходы существенно выросли, и Сян под впечатлением от достижений партнёра по совести и справедливости назначил его на должность генерального директора.

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

Казалось бы — теперь-то всё отлично и препятствий не будет… Как бы не так! Уже вскоре начались нешуточные сложности, над которыми IT-воротилы были не властны. Наступил 2008 год, и мир поглотил финансовый кризис. Рекламные бюджеты естественным образом сократились, а активно развивающийся проект очутился в очень непростой ситуации. 55% доли в PCPop и Autohome пришлось продать австралийской маркетинговой и телекоммуникационной компании Telstra. Негативный момент в этой драматичной истории очевиден — Ли Сян потерял контроль над своим детищем. Положительный тоже есть — Autohome выжил. В настоящее время это крупнейший новостной сайт, огромное онлайн-сообщество и ведущая площадка по продаже машин в Китае с тоннами полезной и интересной информации.

В 2014-м произошли два важных события. Первое — Ли Сян вошел в узкий круг китайских знаменитостей, которые одними из первых получили электрокары Tesla Model S в рамках памятного мероприятия с участием самого Илона Маска. Вроде бы «приятная мелочь», но только не для нашего героя и его планов заняться экологически чистой передовой техникой. Второе — Ли Бин пригласил его стать соучредителем бренда Nio. Тёзка крепко поразмыслил и… отказался. Конечно же, здесь имеет место не малодушие, а конфликт представлений о правильном ведении бизнеса и принципиальных подходах. Что, к слову, не помешало восхититься планами соотечественника, стать одним из первых инвесторов и отгрузить несколько кровных миллионов долларов.

© Li Auto

© Li Auto

Уже на следующий год не терявший времени даром Ли Сян основал компанию Beijing Chehejia Information Technology (Chehejia в переводе с китайского — «автомобиль и дом»). Контраст с расхождением во взглядах с Бинем ярко проявился в формировании модельных линеек. Глава Nio следовал генеральному плану Tesla и начинал с дорогих имиджевых электромобилей. Сян мыслил иначе. С одной стороны он сделал ставку на простой и доступный городской электрокар SEV для каршеринга и прочих сервисов. С другой, на большой и достаточно комфортабельный кроссовер. Машины очень разные, обе с серьёзным рыночным потенциалом и теоретически интересные широкому кругу пользователей. К сожалению, весьма заманчивый проект доступной «электрички» не удалось реализовать, поскольку правительство страны не легализовало данный тип транспортных средств. Очень жаль, ведь SEV обещал быть чрезвычайно перспективным, местами революционным — с компоновкой салона а-ля Renault Twizy (водитель и пассажир сидят друг за другом словно в истребителе), современными электромоторами и съёмной тяговой аккумуляторной батареей, которую можно зарядить дома.

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

Для Chehejia это был провал эпических масштабов. Только представьте — компания построила современный завод в Чанчжоу (провинция Цзянсу) и даже начала небольшое пробное производство. В итоге в первой половине 2018 года проект пришлось списать и продать все активы, включая прототипы, аккумуляторные батареи и интеллектуальную собственность третьим лицам. Зато замысел с большим паркетником по имени One всё-таки удалось реализовать и вывести на рынок под брендом Li Auto.

Помните про различие во взглядах у господина Сяна и его земляков-конкурентов? Вот оно опять! Nio и XPeng фокусировались на электрических моделях, а наш гений создал подключаемый plug-in гибрид с 1,2-литровой «турботройкой» в качестве генератора, тяговой аккумуляторной батареей емкостью 40,6 кВт⋅ч и совокупным запасом хода в 700-800 километров (в зависимости от года выпуска) на зависть соперникам и электрической автономностью 180 км. Есть и другой занимательный факт. Пока Nio и XPeng продвигали свои машины как полностью самостоятельную разработку, Li Auto объявила о ряде громких партнерств с такими именитыми компаниями-поставщиками, как Bosch, BorgWarner, Panasonic и Valeo. Что, согласитесь, добавило очков её репутации.

Продажи Li One стартовали в разгар пандемии. Время было, мягко говоря, сложное, но машина пользовалась спросом, пусть и отставала от предложений Nio и XPeng. Удивительно, что три марки заняли собственные ниши, относительно мирно сосуществуют и как будто не пытаются изничтожить друг друга. В настоящее время Li Auto постепенно движется вперед под чутким контролем Ли Сяна. Если в 2020 году было продано 33 457 автомобилей, то за 2024-й сбыт перешагнул полумиллионную отметку.

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

Вершина нынешней гаммы — большой паркетник Li L9 длиной 5218 мм и с эффектным дизайном передней части кузова а-ля шлем робокопа, ставшим визитной карточкой машин Li. Полуторалитровая «турбочетвёрка» мощностью 154 л.с. выступает в роли удлинителя хода, а непосредственно в движение автомобиль приводится двумя электромоторами. Совокупная отдача — 449 л.с. Ускорение до 100 км/ч занимает 5,3 секунды.

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

© Li Auto

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Ждёт ли марку светлое будущее? Это, знаете ли, очень дискуссионный вопрос. Особенно в свете сумасшедшего развития китайской автоиндустрии, огромного числа новинок и довольно однообразной фирменной гаммы с одинаково выглядящими кроссоверами и провалившимся на рынке электрическим вэном Li Mega. Так что скрестим пальцы за стреляного воробья Сяна и пожелаем удачи. Она ему понадобится.