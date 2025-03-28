Новые кроссоверы Audi Q8 продают в РФ за 12,7 млн рублей

Как показал мониторинг, у дилеров в РФ в наличии имеется достаточное число новых Audi Q8 2022 года выпуска. Модели представлены в модификации 45 TDI. Под капотом находится 3-литровый турбодизель мощностью 249 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7 секунд, сообщает Tarantas.news.

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Стоимость стартует с 12,7 млн рублей. Самые дорогие стоят 15,5 млн рублей. Также дилеры предлагают скидки за покупку в кредит и за трейд-ин. Максимальная выгода может достичь миллиона рублей.

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