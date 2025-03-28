Названы самые частые причины повреждения авто

Т-Страхование назвало самые частые причины обращения автомобилистов. С ДТП приходят 85,2% клиентов, с повреждениями стёкол — 6%, а со всевозможными столкновениями (с забором, столбом, деревом и прочим) — 3,5%. По поводу порчи автомобиля третьими лицами обратились 2,5%, а иные происшествия (угон, кража запчастей, повреждения от стихийных бедствий) затронули 2%.

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От повреждения стёкол за исследуемый период чаще всего страдают автомобилисты из Псковской области (11,1% обращений в страховую компанию), Москвы и Московской области (9,6%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (9,4%).

Столкновения с забором, столбом, деревом и прочим чаще всего происходили с автомобилистами из Еврейской автономной области (11,6%), Новгородской (8,5%) и Владимирской областей (5,8%).

С порчей автомобиля третьими лицами чаще всего сталкивались владельцы машин из Москвы и Московской области (5,2%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,1%) и Сахалинской области (3,4%).

Кстати, многие автомобилисты считают, что если их автомобиль застрахован по каско и находится на гарантии, то можно не переживать о возможных поломках и авариях. Однако страховка и гарантия не покрывают все случаи!

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Почему нельзя слепо полагаться только на эти инструменты, редакции Quto ранее рассказала директор департамента финансовых услуг компании «РОЛЬФ» Ольга Бойко.