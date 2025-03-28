Перечислены типичные поломки Chery Tiggo

Россиянин составил список типичных проблем и поломок автомобиля Chery Tiggo 4 Pro. Об этом он рассказал на портале Drive2.

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Водитель провел собственно исследование и проанализировал опыт других автовладельцев. Оказалось, что 25 процентов жалоб пришлось на малую мощность генератора: при включении обогрева сиденья, руля и стекла напряжение падает до 12,8 вольта. Еще 20 процентов претензий связаны с дефектом штатного уплотнителя порогов, из-за которого приходится ставить дополнительный контур. На слабый климат-контроль поступило 18 процентов жалоб.

Кроме того, автовладельцы недовольны частыми отказами камер, протиранием краски на задней двери, а также неокрашенными зонами. Chery Tiggo также ругают за тугой ход дверей, нередкие обрывы нитей обогрева лобового стекла, конденсат на потолке и стук рулевого вала. Также жалуются на свист в зеркалах при езде на высокой скорости и перегрев ламп стоп-сигналов.

Как пишет автор заметки, многие из тех, кто приобрел Chery Tiggo, часто жалуются на попадание грязи под капот из-за большой щели между радиаторным блоком и кузовом. Не прибавляют комфорта скрип заднего сиденья и раздражающий высокочастотный писк от блока управления ABS. Вдобавок периодически «глючат» датчики давления в шинах, из-за чего приходится обращаться к дилеру.

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Ранее была опубликована история одного россиянина, который приобрел автомобиль Chery Tiggo 5 и потратил немало времени на ремонт вышедших из строя деталей. Повозиться пришлось с переключателями света, бензонасосом, сальниками распредвалов, передними стойками стабилизатора и гидравлическим усилителем руля.