Российский автопром взялся за развитие собственной компонентной базы

Российский автопром активно взялся за развитие собственной компонентной базы. Минпромторг даже фонд специальный создал, чтобы помогать предпринимателям. Продажи автомобилей в 2024 году подстегнули этот процесс, и бизнес поэтапно стал налаживать выпуск систем безопасности, шин и даже аккумуляторов для электрокаров. Плюс, Sollers, например, освоил дизельные двигатели с шестиступкой. А высокой локализации добился АвтоВАЗ, у некоторых моделей она достигает почти 90%. Но, конечно, не без проблем, ведь автокомпоненты – дело сложное и высокотехнологичное.

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Шанс, а не катастрофа

Похоже, одной проблемой российского автопрома вскоре станет меньше. Раньше из-за невеликих объёмов производства проще и дешевле было завозить запчасти отовсюду: из Европы, Азии, в частности из Китая. Производство как-то развивалось, но медленно и в скромных масштабах. А в 2022 году многие иностранные компании, например Bosch, свернули работу в России — а у них были крупные заводы в стране.

Бизнес поверил?

И тут выяснилось, что надо срочно что-то решать. Была запущена масштабная программа по налаживанию производства комплектующих. А Минпромторг через специальный фонд активно начал финансировать новые производства. В результате, как сообщили эксперты электронной платформы «ТендерПро», в 2024 году количество инвестиционных проектов в сфере производства автокомпонентов выросло на 71,4%, в сравнении с цифрами позапрошлого года.

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От спячки к пробуждению

Очевидно, дело сдвинулось с мёртвой точки, и производство набирает обороты. Помогли довольно успешные продажи новых машин в 2024 году (примерно 1,6 миллиона), причём 756 тысяч из них сошли с конвейеров заводов России. Сейчас все понимают, что необходимо наладить выпуск ключевых деталей и узлов здесь, в стране, рассказывает партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Факт на лицо. К слову, Sollers запустила выпуск дизельного мотора с шестиступенчатой коробкой, аналогов ему в России не было. Хотят освоить выпуск рулевого управления и других деталей, в частности – производство подушек безопасности для себя и других заводов. АвтоВАЗ тоже не отстаёт, развивая своё производство автокомпонентов. В прошлом году расцвело шинное направление: несколько предприятий, простаивавших с 2022 года, возобновили работу. Среди них бывший завод Bridgestone в Ульяновске, который теперь – Gislaved (в группе компаний «Кордиант»). Налажен выпуск свечей зажигания, в перспективе – открытие заводов по производству аккумуляторов для электрокаров. В общем, работа кипит», – отмечает эксперт.

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Детали решают всё

Если говорить о востребованности тех или иных компонентов в России, то спрос может отличаться. Какие-то нужны, какие-то – не особо. Где-то конкуренция огромная, а где-то её почти нет, констатируют специалисты. Бизнесу важно не ошибиться в перспективности ниши. Должна быть стопроцентная уверенность, что будет кому продать товар. Также стратегию нужно основывать на том, что российский рынок, если говорить о легковых машинах, скорее всего, не упадёт ниже полутора миллионов в год. Это объём не огромный, конечно, но вполне приличный.

Господдержка vs реальность

Несмотря на то, что государство предлагает помощь, не все готовы с головой окунуться в эту сферу, так как не всё так просто в «нашем королевстве». Проще крупным компаниям, которые знают, как всё устроено. Они могут, например, брать большие кредиты или обращаться в фонды развития. Есть и другие нюансы, на которые обращает внимание главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

«Наладить выпуск запчастей – это ещё не гарантия их превосходства или доступности. Многие эксперты и депутаты признают, что качество автомобилей при замене импортных деталей нашими упало. А всё потому, что компоненты не всегда надлежащего качества. Об этом почему-то забывают. Конечно, здорово, что есть свои блоки управления, это лучше, чем ничего. Но если человек платит те же деньги, а получает машину, которая стала хуже по надёжности и долговечности, то это, мягко говоря, не очень хорошо. Это серьёзная проблема. К сожалению, не все российские производства способны обеспечить уровень стабильности качества, который необходим автозаводам», – подчёркивает эксперт.

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Без запчастей — никуда

В любом случае, если есть задачи по локализации сборки автомобилей как своих, так и иностранных брендов, то необходимы запчасти. Это является основным стимулом налаживания производства автокомпонентов в России. И поставка комплектующих необходима не только давно работающим предприятиям, но и тем, которые появились недавно (Haval и «Москвич»), и тем, которые ещё появятся.

Локализация под ключ

Согласно плану развития автопрома до 2035 года, объёмы продаж автомобилей должны соответствовать объёмам их сборки. Ставится цель максимально локализовать производство тех автомобилей, которые продаются и будут продаваться в России. Задача не из лёгких, скорее очень сложная, но постоянно растущий утилизационный сбор (увеличивается на 25% ежегодно) – серьёзный стимул для развития отечественного производства, в том числе и автокомпонентов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Выгодно производить всё: колодки, тормозные диски, фильтры, мосты, коробки передач, двигатели... Это непросто, но возможно, если соблюсти баланс цены, высокого качества, выгоды, а также спроса со стороны автозаводов. Сегодня многое даже для локализованных автомобилей, в том числе для российских брендов (АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, КАМАЗа), закупается в Поднебесной. Если удастся заменить, производя их в России, это будет прекрасно. Но могут возникнуть сложности при реализации инвестпроектов. Например, дорогие кредиты, скудные льготы, и так далее. Любое производство надо мотивировать, и главным стимулятором должно быть государство», – полагает эксперт.

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Технологическая ловушка

Сложностей, стоит признать, хватает, ведь производство автокомпонентов – дело непростое, требующее передовых технологий. Кое-что в России до сих пор не выпускают, констатирует в свою очередь Моржаретто. Например, самые продвинутые чипы приходится закупать в дружественных странах, хотя кое-что попроще уже научились делать сами. А кое-что нереально или не имеет смысла производить. Например, с российскими объёмами автопрома нет экономического резона вкладываться в выпуск самых современных чипов: нужны огромные инвестиции, которые отобьются только при больших масштабах сбыта.

Утилизационный сбор в дело

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Приятно видеть, что инвестиционные проекты в области производства автозапчастей набирают обороты. Хотя, как отмечают эксперты, это во многом связано с тем, что стартовая позиция была не очень высокой. В любом случае, важно продолжать поддерживать эту сферу. Хайцеэр предлагает, например, создать более привлекательные условия для приобретения земли под новые заводы. Еще один вариант – предоставить доступ к уже имеющимся производственным площадкам. Но в этом случае не обойтись без выгодных, а лучше даже беспроцентных, кредитов. Поддержка со стороны государства здесь просто необходима. Например, можно было бы, например, частично перенаправлять утилизационный сбор производителям запчастей. В целом же перспективы выглядят многообещающе. И то, что крупные российские компании активно изучают возможность запуска соответствующих инвестиционных проектов, подтверждает это.