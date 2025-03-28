Как АвтоВАЗ видел свой пикап в 1989 году

Первые макеты коммерческих вариантов перспективного внедорожника ВАЗ-2123 появились ещё в 1989 году.

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Макет пикапа ВАЗ-2323, а если говорить точнее, то решение задней части (передняя часть оставалась аналогичной внедорожнику) был разработан дизайнером Г. Ивановым.

Кузов внедорожника был выполнен в единой стилистике с готовящимся в то время к производству седаном ВАЗ-2110: прямоугольные передние фары, гладкий капот, пухлые боковины с небольшими колёсными арками.

Задний откидной борт имел формованную ниши под номерной знак и надпись большими буквами NIVA. Внутри кузова выступали две ниши для крепления амортизаторов задней подвески.

В то же время дизайнер С. Зайцев работал над вариантом с кузовом фургон, получившим индекс ВАЗ-2723. Это был тот же пикап, но с оригинальной высокой надстройкой.

Надстройка начиналась у верхней кромки лобового стекла и имела не только боковые окна, но и окно (или люк) в переднем торце.

Усовершенствованные пикап и фургон, уже с другой внешностью, впервые показали широкой публике на Московском международном салоне в 1999 году.

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Примечательно, что концепция развития второй «Нивы» с появлением пикапа и фургона сохранялась практически до самого старта производства 2123.