Как выбирать автомобиль в аренду

Руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито «Авто» Илья Зарембо хорошо разбирается в том, какие нюансы нужно учесть при выборе транспортного средства на время. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

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«Первым делом стоит определить, для каких задач вы арендуете автомобиль. Разные цели требуют разных характеристик. Например, для повседневных городских поездок подойдут компактные модели: они удобны на тесных парковках и экономичны. В дальних поездках комфортнее будут автомобили с просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и круиз-контролем. Для выезда на природу лучше выбрать внедорожник, который легко справляется с пересеченной местностью», – советует эксперт.

При подборе авто, по его словам, надо учитывать стоимость, модель, марку и ряд других не менее важных факторов. Например, при семейных путешествиях надо учитывать пространство салона, чтобы никому не было тесно. Также важна вместительность багажника. Он не такой большой даже у ряда внедорожников, но зато весьма просторен у некоторых седанов. Плюсами будут салон с подстаканниками, выдвижными столиками, беспроводными станциями и портами для зарядки техники, шторки для стекол.

Зарембо рекомендует арендовать транспортное средство у проверенных компаний с хорошей репутацией. В любом случае надо убедиться, что выбранный автомобиль в отличном техническом состоянии. Следы износа нужно фиксировать в договор аренды или фотографировать самому — чтобы отдали машину «как взяли». Документированию подлежит любое повреждение.

«Изучите приборную панель. Включите зажигание и убедитесь, что все индикаторы работают корректно и нет предупреждающих сигналов о неисправности двигателя или низком уровне масла. Зафиксируйте показания одометра и уровень топлива, чтобы избежать споров при возврате автомобиля», – отмечает Илья Зарембо.

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Также необходимо проверить свидетельство регистрации транспортного средства, соответствие государственных номеров во всех документах и уточнить условия страховки. Перед подписанием договора его надо внимательно прочитать. В документе должны быть указаны сроки и стоимость аренды, пробег, размер депозита и номер автомобиля. Не лишним будет обратить внимание и на дополнительные условия аренды.