Власти США назвали «самые американские» автомобили

В открытом доступе появился государственный список AALA (American Automotive Labeling Act), по которому можно оценить степень локализации всех официально продаваемых в стране автомобилей. Главная графа — процент компонентов, произведённых в США или Канаде, но вдобавок указана доля иностранных комплектующих, страна сборки, а также происхождение двигателя и трансмиссии.

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«Самыми американскими» оказались вовсе не Ford или Chevrolet: первая строчка по локализации у электромобиля Kia EV6! Этот кроссовер на 80% состоит из американских и канадских деталей. Второе место — у пикапа Honda Ridgeline и Tesla Model 3 (по 75%), а затем следует целая плеяда моделей: Honda Odyssey, Passport, Pilot; Acura MDX и Tesla Model Y — у них по 70% деталей из США и Канады.

Символы Америки далеко позади: например, Ford F-150 только на 45% состоит из «местных» компонентов, Mustang — только на 41%, а Chevrolet Silverado/Sierra — только на 36%. Зато хорошо обстоят дела у Toyota: Tundra, Sequoia, Highlander, RAV4, Camry и Corolla примерно наполовину состоят из американских деталей. Концерн Stellantis не предоставил данные по RAM, Dodge или Jeep.

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Подсчитывать уровень локализации решено после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на иностранные автомобили и комплектующие. Указ вступит в силу 3 апреля. Многие бюджетные модели Nissan, Volkswagen и Ford выпускают в Мексике, то есть под ударом окажутся бестселлеры рынка США. Эксперты не сомневаются, что законопроект спровоцирует волну удорожания автомобилей.