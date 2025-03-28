Названы внедорожники, которые меньше всего теряют в цене

Эксперты издания iSeeCars составили рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые за пять лет эксплуатации меньше всего обесцениваются. Среди компактных кроссоверов лидирует Toyota RAV4. Этот автомобиль за пять лет теряет всего 30,9% от своей начальной цены. Далее следуют Subaru Crosstrek, Honda HR-V, Honda CR-V, Subaru Forester.

Самым ликвидным среднеразмерным кроссовером был признан Toyota 4Runner (-31,3%). За ним расположился Jeep Wrangler. Далее следуют Toyota Highlander, Lexus RX350, Honda Passport.

Среди полноразмерных SUV менее всего теряет в цене за пять лет Mercedes-Benz G-Class (-38,8%). На втором месте находится GMC Yukon, на третьем Chevrolet Tahoe. Далее расположились Chevrolet Suburban и Lincoln Aviator.

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