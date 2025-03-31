Бюджетный седан Fiat Cronos станет солиднее после рестайлинга

Концерн Stellantis анонсировал премьеру обновленной четырехдверки Fiat Cronos. Седан сменит имидж. Техника же, возможно, останется прежней.

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Седан Fiat Cronos начал свою рыночную карьеру в 2018 году, он является ближайшим родственником хэтчбека Fiat Argo, который дебютировал годом ранее. Оба бюджетника адресованы странам Латинской Америки, но их производят на разных площадках: выпуск хэтча ведется в Бразилии, а четырехдверки – в соседней Аргентине. Легкую модернизацию Cronos провели в 2022-м. И вот анонсирован еще раз доработанный седан, только теперь это полноценный рестайлинг. К слову, буквально на днях был представлен посвежевший родственный хэтчбек Fiat Argo, и у него обновок оказалось немного.

Сам концерн Stellantis пока поделился лишь тизерами рестайлингового Fiat Cronos. Впрочем, фотошпионы уже ловили автовозы с седанами без камуфляжа. То есть премьеру проведут в ближайшее время. Четырехдверка сменит имидж, у нее будет более солидная внешность. Cronos достанется строгий передний бампер с вертикальными прорезями. Еще заменят радиаторную решетку – на ней будут красоваться вертикальные же хромированные «штрихи». Фары сохранят свою форму, но получат другую диодную начинку – как у модернизированного Fiat Argo.

Интерьер пока не засвечен ни на тизерах, ни на снимках папарацци. Не исключено, что внутри радикальных перемен не будет. При этом южноамериканские профильные медиа все же надеются, что седану расширят список оборудования: в частности, вернут боковые подушки безопасности (их Кронос лишился после предыдущей модернизации).

Ожидается, что технику реформы не затронут. В Аргентине актуальный Fiat Cronos сейчас доступен с безальтернативным четырехцилиндровым атмосферником 1.3, который работает в паре с механикой или вариатором. В Бразилию поставляют машины с аналогичным мотором, плюс там еще можно купить Cronos с атмосферной «тройкой» 1.0 (в этой стране двигатели традиционно «питаются» как бензином, так и этанолом).