Культовый Chevrolet Suburban можно купить по цене Lada Vesta

Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто. Chevrolet Suburban — это модель, которая в разных поколениях существует уже 90 лет, начиная с 1935 года. Первоначально автомобиль выпускался в кузове универсал и предназначался специально для ряда американских государственных учреждений. А начиная с IX поколения (1992−1999), автомобиль перешел в сегмент полноразмерных внедорожников.

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Модель и по сей день используется полицией, пожарными, сотрудниками скорой помощи и даже… главой государства! Так, модель часто выступает в качестве “Ведущего автомобиля” Секретной службы США, выполняя роль “буфера” в составе президентского кортежа.

Это не единственный удивительный факт в истории модели. Так, Chevrolet Suburban стал первым в мире автомобилем, удостоенным звезды на “Аллее славы” в Голливуде за участие в более чем в 1750 фильмах и телесериалах: “Джон Уик”, “Трансформеры”, “Тачки”, “Мстители” и многих других картинах.

Представленный на Авито Авто экземпляр VIII поколения был выпущен в 1990 году и находится в Санкт-Петербурге. Продавец оценил его в 2 222 222 рублей.

Несмотря на возраст, автомобиль находится в отличном состоянии, потому что, по словам продавца, регулярно обслуживался в специализированном сервисе. 5,7-литровый двигатель мощностью 160 л.с. также исправно работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Визуально этот автомобиль невозможно спутать ни с одним другим благодаря эффектному, узнаваемому дизайну: угловатый кузов, массивная решетка радиатора с редкими крупными горизонтальными и вертикальными прутьями, внушительных размеров колесные арки, впечатляющий дорожный просвет.