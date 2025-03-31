В Петербурге продается реэкспортный ВАЗ-2109 из Англии

Продавец утверждает, что речь идёт о версии ВАЗ-21096 с правым рулём: в такой конфигурации автомобиль обрёл первого владельца в Великобритании. Обратно на родину «девятку» вернули в конце 1990-х: второй собственник пригнал машину в Санкт-Петербург, растаможил и переоборудовал под левый руль у официального дилера. История полностью прозрачная, а пробег всего 65 тысяч километров.

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Автор объявления честно признаётся, что в 2000-е годы машину полностью перекрашивали: в родном окрасе только капот и багажник. Однако все стёкла родные, наклейки на месте, есть артефакты реэкспортных машин вроде спидометра в милях и расширенное оснащение. К примеру, у ВАЗ-2109 с завода установлен катализатор, пятиспицевые легкосплавные диски и подогрев передних сидений.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Также без пробелов история: есть все книжки, справки, буклеты, родная магнитола из Англии, британские номера и даже транзиты. Отлично сохранился салон, а кузов без коррозии, поскольку в своё время был сделан полный антикор. В 2024 году пройдено большое ТО с заменой патрубков, ГРМ, термостата, расходников по ходовой части. Цена конкурентная: 530 тысяч рублей, а торг уместен.

Техника типична для «девяток»: с атмосферным 1,3-литровым карбюраторным двигателем (64 л.с., 94 Нм) сочетается 5-ступенчатая «механика». Реэкспортные «Самары» попадаются в продаже не так уж часто. К примеру, в феврале на классифайдах появилась «восьмёрка» для рынка ФРГ, которая не нашла покупателя за рубежом.