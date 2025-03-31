Раскрыта прибыль бывшего завода Hyundai в Петербурге

Обнародован финансовый отчет «Автомобильного завода АГР» — такое название сейчас носит «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который до весны 2022 года выпускал модели Hyundai Creta, Solaris, Kia Rio и Rio X. После ухода корейской компании из России и перезапуска производства с конвейера сходят все те же автомобили, но под маркой Solaris. Из финансовой отчетности, на которую ссылается «Фонтанка», следует, что выручка завода за 2024 год составила 29,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,9 миллиарда.

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Экс-«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» простаивал с 1 марта 2022 года по 9 января 2024-го. В прошлом году предприятие вернулось к работе — там организовали выпуск машин из оставшихся после ухода Hyundai-Kia комплектующих. Но под прежними брендами их производить не представлялось возможным, так что новый владелец завода зарегистрировал марку Solaris. Так на российском рынке появились седан Solaris HS (Hyundai Solaris), кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta), седан Solaris KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбек Solaris KRX (Kia Rio X).

Финансовые результаты 2024 года оказались ниже, чем до начала СВО и ухода Hyundai-Kia. Так, например, в 2021 году выручка завода составила 206,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 11,2 миллиарда.

В нынешнем году предприятие может улучшить показатели. В конце марта 2025-го с конвейера сошел 30-тысячный автомобиль Solaris, а до конца этого года завод намерен увеличить темпы производства до 200 машин в день. Производственный план на текущий год в 2,5 раза превосходит прошлогодний.

Тем временем корейские СМИ пишут, что Hyundai и Kia намереваются вернуться на российский рынок. Концерн якобы «изучает возможности перезапуска бизнеса на фоне новой оттепели в отношениях между Россией и США», однако окончательное решение ещё не принято.

Пока у Hyundai-Kia есть время на то, чтобы не только вернуться, но и выкупить обратно свой петербургский завод — сделка по его продаже предусматривала опцион на обратный выкуп, и он действует до конца 2025 года.