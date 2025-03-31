Honda Civic с ретродизайном вернулась на конвейер

Японская компания Mitsuoka подтвердила, что выпустит больше хэтчбеков, чем было обещано. Первый тираж из 100 машин в 2024 году разобрали мгновенно, а теперь приём заявок возобновился, причём к заказу стали доступны гибриды! Расширена палитра цветов, можно доплатить за винтажную отделку и карбоновые акценты. Топ-версия потянет на 9,0 миллиона йен (60 тысяч долларов)!

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Проект превращения Honda Civic в хэтчбек в ретростиле произвёл фурор в 2023 году. Изначальный план подразумевал выпуск 100 машин с турбомотором 1.5 и «механикой», но желающих оказалось очень много, и Mitsuoka решилась на второй тираж из 250 экземпляров. Поскольку исходный Honda Civic в Японии бывает гибридом, такую версию тоже решили пустить под нож.

Кастомизация кузова, замена оптики и перешив салона не будет дешёвым: базовая Mitsuoka на базе Honda Civic стоит 7 568 000 йен (50,4 тысячи долларов). За максимально оснащённый гибрид попросят 8 427 100 йен, а с «допами» в виде перфорированной кожи и карбоновых акцентов цена превысит психологическую отметку девять миллионов йен (60 тысяч долларов)! Для сравнения обычный хэтчбек стоит от 3,45 до 4,4 миллиона йен (23-29 тысяч долларов).

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Первые экземпляры покупатели получат в конце мая, а завершатся поставки хэтчбеков Mitsuoka в 2026 году, если конечно Mitsuoka не решит ещё раз увеличить тиражи. География продаж ограничена Японией, хотя в других странах кастомные модели в ретростиле тоже пользуются устойчивым спросом.