«Валят боком». Toyota, с которыми всегда весело

Поклонники машин с огоньком и характером не в восторге от продукции главного японского бренда. «Тойота» — самая уныла марка в мире», — слышали такую широко распространённую и нелестную оценку? Мы с ней не вполне согласны. Во-первых, в истории Toyota полно спортивных и просто быстрых автомобилей. Ралли-кар Celica GT-Four, культовая Supra (JZA80), среднемоторное купе и тарга MR2, харизматичные седаны Mark II Tourer V и Chaser Tourer V, «горячий» универсал Caldina GT-T — список можно продолжать. В современной линейке тоже есть классные варианты для водителя с бензином в крови.

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GR Yaris

Если в модельной гамме присутствует маленькая лютая «зажигалка», значит производитель не безнадёжен! Но тойотовцы не просто выпустили обычный хот-хэтч, а выложились на все сто процентов и буквально превзошли себя. GR Yaris впечатляет технической составляющей, но в первую очередь подкупает внешность в раллийном стиле. Интересно, что он является разновидностью вовсе не пятидверного хэтчбека — здесь индивидуальный трёхдверный кузов с расширенными колёсными арками, задним спойлером над дверью багажника и двумя жерлами выпускной системы. Функциональности уделено повышенное внимание. Например, после прошлогоднего обновления массивная «челюсть» переднего бампера — прежде представляющая собой единую деталь — состоит из пяти частей. В случае чего будет проще и дешевле поменять повреждённую секцию.

© Toyota

Быстрый Yaris оснащён 1,6-литровой «турботройкой» G16E-GTS, которая после рестайлинга обзавелась более производительной системой комбинированного впрыска топлива, новыми поршнями, усиленным клапанным механизмом, доработанным впуском и орошаемым водой интеркулером. В результате отдача внутрияпонской спецификации достигла 304 л.с. и 400 Нм при 3250–4600 об/мин. Важным дополнением стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач — до рестайлинга хот-хэтч обходился только «механикой»-шестиступкой. Жёсткость кузова увеличена (на 13% больше точек сварки и на 24% клеевых соединений). Настройки подвески (спереди стойки МакФерсон, сзади двойные поперечные рычаги) оптимизированы.

© Toyota

Система полного привода не из банальных: межколёсные «самоблоки» Torsen и межосевая муфта с возможностью варьировать передаваемую тягу. Базовая настройка распределяет крутящий момент между передней и задней осью в пропорции 60:40. Режим Gravel — 53:47, а Track допускает широкий диапазон от 60:40 до 30:70 с более заднеприводным характером соответственно.

© Toyota

Самая поразительная, на наш взгляд, особенность рестайлингового хот-хэтча — это основательно переделанный салон! Он не просто отличается от прежнего, но ещё и заметно примитивнее на вид. Не удивляйтесь, так и задумано — целью было создание более эргономичного и удобного рабочего пространства с улучшенной обзорностью. Например, кресло водителя установлено ниже на 25 мм.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Есть вероятность, что в будущем GR Yaris не только не исчезнет, но и превратится в нечто ещё более свирепое и безумное. На это намекнул прототип GR Yaris M, представленный в начале 2025 года. Литера M — сокращение от Morizo, псевдонима босса компании Акио Тойоды, под которым он выступает в гонках. Монстр имеет среднемоторную компоновку и двухлитровую «турбочетвёрку» G20E. По слухам, она выдаст порядка 400 л.с. в дорожной спецификации и до 600 л.с. в гоночной. Не исключён и другой сценарий — экспериментальный Yaris является своего рода испытательной платформой для другого спорткара. Такому развитию событий мы тоже рады!

GR Corolla

«Ярис» относится к субкомпактному размерному классу B. Corolla — представитель более крупного класса C (так называемый «гольф-класс»), но в топовой спортивной модификации делит начинку с младшим хот-хэтчем. Это вполне логично в свете «ареалов обитания» автомобилей: GR Yaris продаётся в Европе, а GR Corolla — в Новом Свете. Плюс оба представлены на внутреннем рынке Японии.

© Toyota

«Королла» после прошлогодней модернизации не прибавила силёнок: уже знакомая нам «турботройка» развивает прежние 304 л.с., но крутящий момент вырос с 370 Нм до 400 Нм. Компанию шестиступенчатой механической коробке передач составил восьмиступенчатый «автомат» GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (DAT) с подрулевыми переключателями, радиатором охлаждения и функцией лонч-контроля для максимально эффективного старта. Межколёсные самоблокирующиеся дифференциалы Torsen теперь включены в базовую комплектацию. В подвеске изменены настройки для более точной и отзывчивой управляемости.

© Toyota

© Toyota

Полный привод позволяет корректировать характер спорткара под индивидуальные предпочтения. Есть пресет Normal (распределение тяги между передней и задней осью в пропорции 60:40), Gravel («гравий», 50:50) и агрессивный Track (от 60:40 до 30:70).

GR86

Маленькое купе для водителей-энтузиастов хоть и носит эмблему Toyota, но к марке имеет довольно опосредованное отношение. Оно разработано специалистами компании Subaru, в её версии традиционно называется BRZ и перехватило эстафету у спорткара GT86. Очертания схожие, компоновка классическая. Спереди стойки МакФерсон, сзади подвеска на двойных поперечных рычагах.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Адепты модели так и не дождались версию с турбокомпрессорам, но 2,4-литровому оппозитному атмосфернику FA24D с комбинированным впрыском топлива надо отдать должное. Он заметно более тяговитее двухлитрового предшественника — во внутрияпонской спецификации развивает 235 л.с. и 250 Нм при 3700 об/мин. Для сравнения, 200-сильный мотор старого GT86 приходилось раскручивать до 6400 об/мин, чтобы получить пиковые 205 Нм. Коробки передач, как и раньше, шестиступенчатая механическая и «автомат». Разгон 100 км/ч — 6,3 и 6,9 секунды соответственно. Почитатели купе всегда хотели заполучить версию с наддувом. Увы, она так и не появилась. Впрочем, поехать быстрее не проблема — афтермаркет-индустрия предлагает турбо-киты.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

В свете рассказа про GR86 стоит вспомнить прошлогодний захватывающий спорткар Rally Legacy на базе «джи-ар». Он разработан совместно с ателье Evasive Motorsport и представляет собой современное воплощение культового купе Celica GT-Four. На это намекает ливрея в спонсорских цветах Castrol, большое антикрыло и прочая деталировка. По компоновке Rally Legacy тоже ближе к «Селике», чем исходному спорткару. Вместо продольно установленного оппозитного двигателя здесь поперечная «турботройка» и полный привод от GR Yaris и GR Corolla. Кто-то назовёт концепт циничным издевательством, хотя на самом деле он может оказаться этаким превью возрождённой Celica, которую вовсю готовят к премьере

GR Supra

Toyota Supra считалась титульным спорткаром марки, причем в последней своей итерации JZA80 родом из девяностых годов она обрела культовый статус благодаря двигателю. Рядная трёхлитровая «шестёрка» 2JZ-GTE с двумя турбокомпрессорами обладает феноменальным потенциалом для апгрейдов и входит в золотой фонд «вечных японских ценностей». С купе нынешнего поколения вышел небольшой казус — машина построена на платформе родстера BMW Z4 и, стало быть, не является чистопородной «Супрой». Тем не менее, она обладает отличным шасси и приносит умелому водителю море удовольствия.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Трёхлитровый наддувный мотор хорошо тюнингуется, хотя и в стоке не заставляет жаловаться на нехватку мощности. Например, для японского рынка он развивает 387 л.с. В конце прошлого года компания представила прощальную версию GR Supra A90 Final Edition в честь окончания жизненного цикла модели и здесь всё еще интереснее! Агрегат форсирован до 435 л.с. и 570 Нм благодаря перенастроенному электронному управляющему блоку, новой системе впуска и катализатору с пониженным сопротивлением. Коробка передач только шестиступенчатая механическая.

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Скорректированы настройки и улучшено охлаждение межколесного дифференциала с электронноуправляемой блокировкой. Подвеска регулируемая от KW, стабилизаторы поперечной устойчивости более толстые. Кузов дополнительно усилен. Тираж Final Edition — всего 300 экземпляров, так что автомобиль имеет все шансы стать коллекционным и особо почитаемым среди фанатов.