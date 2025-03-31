Внедорожник Leopard 3 от BYD полностью раскрыли до премьеры

Китайский портал Autohome познакомился с товарной версией самой компактной и доступной модели FCB (FangChengBao). Речь идёт о Leopard 3: электромобиле с двухмоторной силовой установкой, небольшими свесами, солидным дорожным просветом и эффектной внешностью. Продажи начнутся завтра; пока можно оценить интерьер, экстерьер, основные динамические и геометрические характеристики.

© Motor.ru

Leopard 3 относится к классу кроссоверов повышенной проходимости: углы въезда/съезда составляют 25/28 градусов соответственно. Длина/ширина/высота «тройки» равны соответственно 4605/1900/1720 миллиметрам, колёсная база — 2745 миллиметров. По размерам новинка BYD сопоставима с Haval Dargo. Концепция тоже схожа: FCB впервые выпустил кроссовер с несущим кузовом, хотя модели Leopard 5 и Leopard 8 рамные.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Снаряжённая масса Leopard 3 — 2150 килограммов, а разгон 0-100 займёт 4,9 секунды. Полноприводная силовая установка развивает 422 лошадиные силы: передний электромотор 150-сильный, задний — 272-сильный. Литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 78,7 киловатт-часа хватит на 510 километров (СLTC). Особенности новинки — багажник спереди и площадка для дронов на крыше.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Интерьер Leopard 3 идейно повторяет флагманский Leopard 8, хотя в деталях салоны всё-таки разные. По умолчанию пять мест, отделочные материалы «премиальные». Интересная деталь — открывающаяся вбок крышка багажника, как на рамных внедорожниках. Вероятно, будет как минимум три комплектации.

Как сэкономить на ТО

Сейчас цены на FCB Leopard 5 стартуют с 240 тысяч юаней (33 тысячи долларов), и Leopard 3 должен быть существенно дешевле. Полный прайс-лист и основные параметры геометрической проходимости опубликуют завтра, и на внутренний рынок внедорожник выйдет весной.