В США назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене

Эксперты классифайда iSeeCars сопоставили цены на пятилетние автомобили, проданные с марта 2024 года по февраль 2025 года. Из статистики исключили редкие и коммерческие модели, цены проиндексировали с учётом инфляции, амортизация транспортных средств смоделирована математически. Среднестатистический автомобиль в США теряет за пять лет 45,6% цены, но есть исключения.

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Лучше всего сохраняют остаточную стоимость спорткары. Например, Porsche 911 за пять лет дешевеет всего на 19,5%, а Porsche 718 Cayman — на 21,8%. В пятёрке лидеров Toyota Tacoma (26%), Chevrolet Corvette (27,2%) и Honda Civic (28%). В десятку минимально обесценивающихся моделей вошли Chevrolet Camaro, Toyota Tundra, Ford Mustang, Porsche 718 Boxster и Toyota Corolla.

На другом полюсе оказались электромобили. Например, неудачный Jaguar I-Pace за пять лет потеряет 72,2% цены, это антирекорд! Плохо проявила себя BMW 7-Series (67,1%) и Tesla Model S (65,2%). Также стремительно обесцениваются Range Rover, Cadillac Escalade ESV, Tesla Model X, Maserati Levante, Nissan Leaf, BMW 5-Series, Maserati Ghibli и Infiniti QX80: во всех случаях потери составят от 63% до 65%.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Эксперты пришли к выводу, что наименьшая выгода при перепродаже электромобилей: за пять лет они теряют в цене около 59%. А самым выгодным вложением денег может быть пикап или... гибрид! В США обе категории обесцениваются примерно на 40 процентов за пять лет. Впрочем, на статистику гибридов повлияло то, что большинство таких машин в Северной Америке продаёт Toyota.