Американский внедорожник 1993 года продали за 19 млн рублей

Редкий внедорожник GMC Typhoon 1993 года ушел с аукциона за 226 000 долларов

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На одном из американских онлайн-аукционов внедорожник GMC Typhoon 1993 года продали за 226 000 долларов, что примерно соответствует 19 млн рублей. Этих денег в Штатах с лихвой хватит на новый Porsche 911 GT3 или, если ближе к теме, 530-сильный Range Rover в максималке (да и в принципе почти любой новый автомобиль), но кто-то выложил эти деньги именно за 32-летний GMC.

Отчасти так произошло потому, что GMC Typhoon – машина довольно редкая. За два года, что шел выпуск, GMC сделала всего 4697 «Тайфунов», и только 345 из них были окрашены в такой красный цвет. Забавно, что по сути это пикап GMC Syclone, который и сам по себе был хорош со своим 4,3-литровым V6 с турбонаддувом на 280 л.с. и 475 Нм.

Ничего не поменяв под капотом, разработчики Typhoon добавили заднюю адаптивную подвеску (!) и закрыли грузовой отсек элегантным «колпаком». В результате 4-ступенчатый автомат переводил всю уйму крутящего момента на четыре колеса таким образом, что до сотни Typhoon пулял за 5,3 секунды. С такими показателями он был быстрее чем Ferrari 348ts, а квортер за 14,1 секунды позволял ему обставить Acura NSX.

Проще говоря, в то время это был один из самых быстрых автомобилей на рынке. Напомним, мы все еще говорим о серийном внедорожнике из начала 1990-х, который стоил вполне прозаичные (хоть и немаленькие) 29 530 долларов, что составляло меньше половины стоимости вышеупомянутой Ferrari. Важно и то, что Typhoon был первым американским внедорожником со столь высокими характеристиками. В Штатах у GMC Typhoon сложился вполне оправданный культовый имидж, а пробег конкретно этого экземпляра составляет 668 миль.

Машина продалась в отличном сохране – это, что называется, «капсула времени». Единственное, что стоит поменять владельцу, чтобы использовать Typhoon на всю катушку, так это оригинальные шины Firestone Firehawk SVX, состарившиеся от времени. Словом, кто-то совершил замечательную покупку, но, как замечают заокеанские журналисты, эти деньги можно было бы потратить на покупку квартиры и Honda Civic Type R, причем еще и осталось бы на жизнь... А вы что купили бы на 19 млн?