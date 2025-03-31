Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Аналитики сервиса «Авто.ру. Бизнес» составили список самых популярных в России кроссоверов в различных ценовых сегментах по итогам февраля 2025 года.

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Так, в феврале 2025 года самым популярным кроссовером в категории от 800 тыс. до 1,5 млн рублей стал Volkswagen Tiguan первого поколения (1,3 млн рублей).

В сегменте от 1,5 до 3 млн рублей в феврале 2025 года россияне чаще всего интересовались Volkswagen Tiguan второго поколения (1,26 млн рублей).

Список кроссоверов в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн рублей возглавляет модель BMW X5 третьего поколения (3,94 млн рублей).

Первым в сегменте от 5 млн рублей стал кроссовер BMW X5 четвертого поколения. В феврале он продавался в среднем за 7,8 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщило издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что желавшие купить машину китайского бренда россияне уже это сделали, поэтому распродать весь объем завезенных авто не удается. В то же время на китайские предприятия давят, заставляя их производить все больше машин, отметил Шапарин. Важно учитывать, что скидка в 1 млн рублей затронула далеко не все модели, заключил он.

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Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в России составит 90%.