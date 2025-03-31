Названы шесть важных изменений, которые ждут водителей в апреле

В апреле российских водителей ожидают несколько важных изменений, в том числе по штрафам, кредитам и страховке. Полный список приводит "Газета.ру".

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Так, водители с иностранными правами, не поменявшие их на российские, с 1 апреля могут получить штраф до 15 тысяч рублей.

По закону, иностранцы, получившие вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны были заменить водительские права других стран на российские в течение года.

Причем если раньше поменять права можно было в упрощенном порядке, то теперь придется сдавать экзамены: по категориям А и B (мотоциклы и легковые) - только теорию, а по C и D (грузовики и автобусы) - теорию и вождение.

Кроме того, Банк России с 1 апреля получил право устанавливать ограничения на долю рискованных кредитов в структуре всего кредитного портфеля банка не только в потребительском кредитовании, но и по ипотеке и автомобильному кредитованию.

Ожидается, что в автокредитовании такая мера приведет к постепенному снижению доли высоких показателей долговой нагрузки.

Среди неприятных изменений - повышение цены на услуги сезонной замены колес, она выросла на 13%, говорят специалисты. Основными факторами подорожания стали повышение стоимости оборудования и его амортизации, а также увеличение расходов на запчасти и комплектующие.

С 17 апреля в России при расчете полисов ОСАГО для мотоциклистов начнут учитывать мощность мотора, также на стоимость полиса будут влиять возраст и стаж водителя.

В апреле вступает в силу трехлетний мораторий на плату для мусоровозов за вред, причиняемый автодорогам. Исключение для коммунальных большегрузов будет действовать до 2028 года.

Что касается ситуации на автомобильном рынке, то в 2025 году она будет нестабильной, рассказали "РГ" эксперты. Чтобы купить автомобиль с максимальной выгодой, нужно следить за ценами, курсом валют, ставками по автокредитам и появлением акций от дилеров.

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Эксперты обратили внимание, что подешеветь могут китайские модели авто, так как склады их производителей уже сейчас затоварены, а этот тренд может продолжиться в ожидания возврата ушедших из России производителей.