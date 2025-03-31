Mazda избавится от четырех моделей до конца 2025 года

Quto.ru

Японский портал Creative Trend утверждает, что в ближайшее время из линейки уберут два кроссовера, хэтчбек и седан. Первым отправится в отставку электромобиль MX-30: паркетник так и не стал популярным, поэтому в гамме останется только гибрид с роторным двигателем в виде удлинителя хода. Далее прекратится производство Mazda6. Осенью завершится жизненный цикл хэтчбека Mazda2 и кроссовера CX-3.

Mazda избавится от четырех моделей до конца 2025 года
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Mazda CX-30 всего пять лет, но спрос настолько низкий, что ни о рестайлинге, ни тем более о втором поколении нет и речи. Чуть лучше идут дела у модификации R-EV с роторно-поршневым двигателем, но в данном случае продолжение производства отчасти имиджевый ход, ведь мировых аналогов нет. Другой кроссовер — CX-3 — снимут с конвейера в сентябре, и преемник на подходе.

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Mazda уже намекнула на новый субкомпактный паркетник: его будут выпускать в Таиланде. Однако не вполне понятно, будет ли новый CX-3 предлагаться в Европе, США и Японии. Актуальная модель на ключевых рынках уже не предлагается, хотя в Азии всё ещё остаётся в конфигураторе. Перспективы хэтчбека Mazda2 туманны: оригинальная модель устарела, а выпуск «клона» Yaris зависит от Toyota.

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Наконец, будущее бизнес-седана Mazda6 определено: преемником стал китайский лифтбек EZ-6, который бывает гибридом или электромобилем. На европейский рынок новинка вышла под именем Mazda6e, так что японцев не смущает начинка Changan. Однако инсайдеры «батарейную» Mazda6 чистокровным наследником не считают.

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