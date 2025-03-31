Легендарная "Чайка" выставлена на продажу за 23 миллиона рублей

Легендарная Чайка ГАЗ-13 выставлена на продажу в Москве за 23 миллиона рублей

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В Москве продают уникальный автомобиль – ГАЗ-13 Чайка, выпущенный в 1972 году. Легенда советского автопрома с пробегом всего 250 км предлагается за внушительные 23 000 000 рублей.

Продажей занимается частное лицо. Местонахождение автомобиля указано как Манежная площадь, однако это условная точка – автор объявления, вероятно, не желает раскрывать реальную локацию дорогостоящего автомобиля.

В свое время ГАЗ-13 Чайка был символом престижа и статуса в Советском Союзе, на нем передвигалась партийная элита, высокопоставленные чиновники, директора крупных предприятий и деятели культуры. Она часто использовалась в официальных кортежах и на торжественных мероприятиях.

Чайка неоднократно появлялась в советских фильмах. Например, в прекрасной киноленте Марлена Хуциева «Июльский дождь», вышедшей на экраны в 1966 году. Автомобиль с характерным дизайном, массивной решёткой радиатора и хромированными элементами стал узнаваемым символом советской эпохи.

Машина находится в идеальном техническом состоянии после полной модернизации на специализированных стапелях автозавода ГАЗ. Несмотря на возраст, Чайка сохранила оригинальный ПТС, и владелец за 52 года у нее был лишь один.

Под капотом – мощный 5,5-литровый бензиновый двигатель на 195 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Привод - задний.

В комплектацию авто входит кондиционер, гидроусилитель руля, бортовой компьютер и противоугонные системы.

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Экземпляр редкий и в идеальном состоянии, чем владелец и объясняет такую высокую цену. И уверяет, что машина полностью готова к эксплуатации.