Какие новые автомобили появились в марте

С началом первого весеннего месяца многие автокомпании поспешили порадовать россиян новыми моделями и спецверсиями уже хорошо известных на нашем рынке машин. Чем удивили и что интересного предложили бренды - в материале "Российской газеты".

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Lada Vesta с новой трансмиссией

В самом начале марта АвтоВАЗ расширил линейку силовых агрегатов для семейства Vesta и объявил о старте продаж модели с новой трансмиссией. 6-ступенчатая механическая коробка передач работает в тандеме с мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и устанавливается на все типы кузовов семейства.

Lada Vesta с 6МТ доступна в двух вариантах исполнения Enjoy и Techno. Седан в этих комплектациях стоит 1 796 000 и 1 961 000 рублей соответственно, его кросс-версия - 1 914 000 и 2 072 000 рублей.

Универсал Lada Vesta SW обойдётся покупателям в 1 926 000 и 2 091 000 рублей. В свою очередь Vesta SW Cross с 6-скоростной МКП доступна только в версии Enjoy за 2 034 000 рублей.

Great Wall Poer

Десятого марта китайский концерн Great Wall объявил о старте продаж на российском рынке обновлённого пикапа GWM Poer.

Появилось сразу два двигателя на выбор. Это бензиновый турбомотор объемом 2.0 литра и мощностью 218 лошадиных сил с индексом 4С20B, работающий в паре с восьмиступенчатой коробкой передач, производства ZF и дизель на 2.4 литра мощностью в 184 л.с., который агрегатируется девятиступенчатой автоматической КПП.

В РФ пикап представлен в двух версиях: Elite и Premium. Цена на базовую версию с бензиновым мотором начинается с отметки в 3 799 000 рублей, Poer в комплектации Premium с тем же силовым агрегатом обойдется уже в 3 999 000 рублей, а с дизелем на 2.4 литра в 4 099 000 рублей.

Новинки бренда GAC

Еще одним ярким открытием весны стало появление на нашем рынке сразу трех новых моделей марки GAC - это седан Empow, "паркетник" GS4, а также флагманский кроссовер GS8 в новой версии для России - GX Traveller.

GAC GS4 предложат в России с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 170 л.с., агрегатированным семиступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Новинка представлена в РФ в единственной, но очень богатой комплектации. "Паркетник" доступен в четырех цветах: черном, серебристом, белом и сером. В список опций входит 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,1-дюймовый дисплей русифицированной мультимедийной системы, климат-контроль, кожаная обивка салона, беспроводная поддержка Apple CarPlay и беспроводная зарядка. Автомобиль оценен в 2 999 000 рублей.

Седан Empow в России получил 1,5 литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с. В паре с мотором работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями "мокрого" типа. В стандартное оснащение автомобиля войдут светодиодные фары головного света, кондиционер, бесключевой доступ, две подушки безопасности, 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем. Цена стартует от 2 999 000 рублей, в максимальном исполнении она достигает 3 219 000 рублей.

Помимо прочего, китайский бренд представил спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 в России. Топовое исполнение GX Traveller разработано для любителей туризма и дальних путешествий. Комплектация отличается новым дизайном с внедорожной направленностью, дополнительным грузовым боксом на двери багажника, а также максимальным уровнем оснащения.

GS8 оборудован двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой АКПП марки Aisin. Полный привод реализован при помощи муфты BorgWarner. За этот автомобиль в РФ просят от 4,65 млн рублей с учетом скидок и специальных предложений.

KGM

С началом весны в России стартовали продажи сразу четырёх моделей бренда KGM, ранее известного как SsangYong. Презентация новинок состоялась еще в феврале в столице, тогда как первая машина добралась до своего владельца лишь в марте .

Самой доступной моделью является компактный кроссовер Tivoli, который доступен только с мотором 1.5 литра мощностью 163 л.с., гидроавтоматом Aisin и передним приводом по цене от 3,59 до 4,19 млн рублей.

KGM Korando стоит от 4,39 до 5,39 млн рублей. Кроссовер обладает тем же силовым агрегатом, но вдобавок обзавелся системой полного привода, а сзади вместо полузависимой подвески - независимая многорычажка.

Более громоздкий кроссовер KGM Torres в том числе имеет многорычажную подвеску сзади и ту же связку мотора и трансмиссии. Цены - от 5,15 до 6,3 млн рублей.

Флагманом модельного ряда корейцев является рамный внедорожник Rexton. Он изначально оснащён безальтернативным турбомотором объёмом два литра мощностью 225 л.с., классическим автоматом и системой полного привода типа part-time с понижающей передачей. Его можно приобрести в диапазоне от 6,79 до 7,19 млн рублей.

Geely EX5

С 17 марта 2025 года у отечественных дилеров появился в продаже новый электрический кроссовер Geely EX5 в двух версиях исполнения.

В базовой комплектации EX5 Pro оснащается богатым пакетом теплых опций, шестью подушками безопасности, ESС, камерами кругового обзора, системой контроля давления в шинах, кожаным салоном, мультимедийной системой с большим экраном 15,4 дюйма, цифровой приборной панелью и множеством полезных водительских ассистентов.

В версии Max в автомобиле добавилась: панорамная крыша, "умный" круиз-контроль, проекционный дисплей, атмосферная подсветка салона и система управления головной оптикой.

Вне зависимости от исполнения Geely EX5 оснащается электромотором мощностью 218 л.с. на передней оси и батареей, обеспечивающей запас хода до 430 км.

Цены на базовую модель начинаются от 4 099 990 рублей, машина в максимальном комплектации обойдется покупателю в 4 399 990 рублей.

Новый отечественный бренд SKM

В начале марта АвтоВАЗ сообщил о запуске на российском рынке нового бренда коммерческих автомобилей, получившего название SKM. В компании отметили, что новинки займут нишу между Lada Largus и "ГАЗелью".

Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Прототипом минивэна и фургона послужила модель SWM от восточного партнера - компании Shineray Group, которая уже активно представлена на рынке Беларуси.

За основу взяты две машины - пассажирский вэн SRM M7 и фургон с цельнометаллическим кузовом SRM M7 Cargo. Габариты авто следующие: длина составляет 4890 мм, ширина - 1700 мм, а вот высота - целых 1995 мм.

Для SKM будет доступен двухлитровый атмосферный двигатель мощностью около 150 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цены на новинки и даты их продаж пока неизвестны.

Wey 07

К концу месяца концерн Great Wall объявил о старте продаж обновленной модели своего бренда Wey - Wey 07.

Машины 2025 модельного года получили ряд обновлений и интегрированных сервисов "Яндекс".

Среди ключевых нововведений - встроенная платформа сервисов "Яндекс Авто", функция обновления программного обеспечения "по воздуху" через мобильную связь или Wi-Fi, голосовой ассистент и расширенный функционал сервиса дистанционного управления Wey Connection.

Технически автомобиль совсем не изменился. В нашей стране он предлагается с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей, выдающих суммарную мощность в 517 л.с. Полноприводный кроссовер может проехать на одном заряде свыше 1100 километров. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды. В салоне машины три ряда кресел и шесть мест.

Стоимость автомобиля начинается с отметки в 7 099 000 рублей.