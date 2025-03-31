Названы пять минусов кроссовера Kia Sportage пятого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Kia Sportаge, ввезенного в Россию по параллельному импорту.

© Газета.Ru

«Базовый автомобиль, который в Корее стоит порядка двух миллионов (если перевести на рубли), обойдется у нас в три. А если заказать машину в топовой комплектации с мотором 2.5 (190 л.с.), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом, ценник вырастет до 4-4,5 млн рублей», — сказал Виноградов.

По словам эксперта, багажник вместительный, но на отделке боковин сэкономили — даже у китайских моделей вместо пластика все чаще ворс.

Двухлитрового двигателя кроссоверу хватает впритык: под педалью нет запаса мощности.

Плавность хода автомобиля могла быть и получше: неровности Kia Sportage проходит жестко.

Еще одна проблема машин, ввезенных по параллельному импорту, является отсутствие гарантии, отметил специалист.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы пять недостатков Lada Niva Travel.