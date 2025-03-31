В России можно заказать 500-сильный кроссовер GAC S7 Ultra

Это новинка, которую китайские продавцы начали предлагать на домашнем рынке лишь 10 марта этого года. Длина машины — 4900 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1780 мм, а размер колёсной базы — 2880 мм.

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В топовой версии есть панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, а у всех сидений — подогрев, вентиляция и массаж. Цена такой машины, как стало известно редакции Quto, составит 4 870 000 рублей.

В салоне установлены виртуальные приборы, проекционный дисплей и тачскрин медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Кроме того, на потолке установлен экран размером 17,3 дюйма для задних пассажиров.

Под капотом скрывается 160-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, который вращает передние колёса на высокой скорости, но большую часть времени лишь выполняет роль генератора.

В топовом исполнении общая мощность достигает 510 л.с. (по ПТС — примерно 340 л.с.). Разгон до «сотни» занимает 5,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 185 км/ч.

Между тем, в России также начали приём заказов на огромный кроссовер Denza N9. Габариты модели — 5258 х 2030 х 1830 мм, то есть это — очень крупный автомобиль. Его снаряжённая масса — 3130, а полная — 3760 кг.