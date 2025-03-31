Как могут обезобразить автомобиль в сервисе

Покупатели автомобилей на вторичном рынке, как правило, готовы к ремонту машины и дополнительным тратам. Особенно если речь идёт о транспорте старше 10 лет и «уставшем» кузове . Однако, как показал личный опыт читателей Quto.ru, сервисный центр стоит выбирать очень внимательно, в противном случае одна требующая «косметики» деталь может обернуться изуродованным кузовом и дорогостоящим восстановлением.

© Quto.ru

Как сообщила владелица автомобиля Екатерина, семье потребовалась вторая машина для ежедневных поездок по ближайшему району, поэтому покупатели сознательно подыскивали бюджетный вариант. В итоге они остановились на 17-летнем Nissan Tiida.

Первым делом после покупки были устранены технические проблемы, после чего было решено провести косметический ремонт: почтительный возраст хэтчбека выдавали мелкие царапины и сколы, но главная проблема была в заднем левом крыле, на котором появились очаги коррозии.

«Мы хотели починить крыло, ну и заодно немного растянуть краску чтобы было ровно и красиво. Кроме того, мы их попросили “освежить” поводки щёток стеклоочистителя, на которых по вздувшейся краске можно было предположить наличие ржавчины», — сообщила девушка.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

На одной из популярных площадок автомобилисты выбрали сервисный центр с хорошими отзывами и недалеко от дома — в подмосковном Зеленограде. Цена оказалась адекватной, так что клиенты оставили хэтчбек на ремонт, который должен был занять от 14 до 17 дней.

Однако дальше, по словам Екатерины, начались проблемы.

«Они вырезали крыло, приварили какую-то вставочку, и дальше началась чертовщина: “мы вам хотели сделать это, но не получилось, хотели это, но тоже не получилось, хотели в подарок отполировать всё, но случайно прожгли лак”. В итоге они покрасили машину практически по кругу, но сейчас это выглядит намного хуже, чем изначально», — говорит владелица.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Внешний вид Tiida подтверждает слова хозяйки: автомобиль покрашен с разводами, потёками краски, непонятного происхождения пятнами, внешне напоминающими сыр в дырочку, а местами краска выглядит до сих пор влажной. Сомнительным бонусом ко всему этому идут огромные зазоры и химический запах лакокрасочных материалов, исходящий от техники.

Поводки «дворников» выглядят недавно облитыми красной, но из баллончика. Помимо этого, в процессе эксплуатации оказалось, что после ремонта перестал работать стеклоподъёмник на задней левой двери.

Денег за свою «работу» в автосервисе не взяли, однако потребовали оплатить стоимость материалов — 57 000 рублей, хотя и намекали, что оценивают свой труд в ещё 83 000 рублей. Взамен на руки не было выдано никаких документов и заказ-наряда, а вообще машина задержалась в ремонте на полтора месяца.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Кроме того, теперь обезображенный автомобиль требует практически полной перекраски. Мастер, которому уже показали масштаб бедствия, оценил восстановление кузова примерно в 200 000 рублей.

«В конце они уже начали на нас всё валить: мол, машина проклятая и не сохнет, всё с ней не так и никогда такого не было. Если честно, хочется рвать и метать. Машине, конечно, 17 лет, но это не повод над ней так издеваться», — сетует Екатерина.

Мы желаем владельцам пострадавшего Nissan Tiida удачи в возвращении своему автомобилю приличного облика. А читателям Quto.ru тщательно изучать отзывы на техцентры, в которые они хотят обратиться, и использовать для этого разные площадки.

Стоит отметить, что на момент публикации карточка автосервиса на популярном поисковике была не активна и стояла пометка «временно не работает». При этом негативный отзыв пострадавших владельцев не отображался: техцентр по-прежнему оценивался на 4.9 баллов из 5,0 возможных.

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