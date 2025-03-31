Названа самая полная онлайн-база данных для проверки истории автомобилей

Согласно результатам исследования "Автостат", проведенного в I квартале 2025 года, лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по полноте предоставляемой информации стала Автотека (проект Авито Авто). В исследовании приняли участие сотрудники дилерских центров и площадок, работающих с автомобилями с пробегом на территории всей России.

83,8 процента специалистов индустрии считают, что сервис содержит наиболее полную онлайн-базу данных для проверки истории автомобиля, а 87,6 процента активно используют его в своей работе.

"Сотрудники дилерских центов, а также площадок автомобилей с пробегом достаточно давно используют в своей работе такой инструмент, как проверка истории подержанного автомобиля, - поясняет руководитель отдела маркетинга аналитического агентства "Автостат" Татьяна Малыгина. - Для подавляющего большинства автодилеров (97 процентов) эта процедура стала неотъемлемой частью бизнес-процессов компании. На данный момент существует множество сервисов, которые помогают проверить историю эксплуатации того или иного автомобиля. Автотека по итогам опроса является самым популярным, востребованным инструментом по мнению сотрудников дилерских центров".

По словам управляющего директора Автотеки Андрея Тумкина, работа над улучшением сервиса не прекращается:

"Наша цель - сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей, - отмечает спикер. - В рамках этого направления мы недавно представили обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять взвешенное решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения. Это существенно упрощает процесс принятия решения при покупке автомобиля с пробегом".