Склады дилеров забиты автомобилями Exeed

По словам эксперта, помимо локально произведенных автомобилей, в Россию было импортировано около 100 тысяч машин этого китайского бренда.

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Статистические данные о продажах автомобилей Exeed в России за период с 2021 по 2025 год говорят о реализации 99 995 единиц техники. Наиболее востребованной моделью оказалась LX (32 795 единиц), за ней следуют TXL (28 839 единиц), VX (20 657 единиц) и RX (17 640 единиц).

Несмотря на существенные показатели продаж, в 2024 году дилеры Exeed реализовали в России 40,8 тысячи новых автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с 2023 годом, когда было продано 42 155 единиц. Эксперты рынка связывают данное снижение с насыщением спроса и, как следствие, увеличением складских запасов.

В настоящее время производственная площадка в Есипово функционирует под названием «Автомобильный Завод Московского Региона» (АЗМ), находясь под управлением дилерского холдинга «Автодом», и осуществляет выпуск автомобилей под новой торговой маркой Esteo.

Хотя официально не разглашается информация о китайском партнере, способствовавшем возобновлению производства, известно, что речь идет о премиальном автомобильном бренде Exeed. В феврале 2025 года в открытых базах данных Росстандарта появились Одобрения Типа Транспортного Средства (ОТТС) на модели Exeed LX, TXL и RX под брендом Esteo, что служит подтверждением факта локализации производства указанных моделей автомобилей.

Согласно информации, предоставленной аналитиками «Автостата», в феврале текущего года российские потребители приобрели 1442 кроссовера Exeed, что свидетельствует о стабильном, но не ажиотажном спросе на продукцию данного автомобильного бренда.

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