Раскрыты сроки начала продаж машин Tenet в России

В ближайшее время в Санкт-Петербурге будут открыты первые дилерские центры нового автобренда Tenet. По предварительным данным, первые автосалоны марки в России начнут появляться в апреле и мае, а непосредственно старт продаж будет объявлен в первой половине 2025.

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На данный момент подробностей о машинах крайне мало. Известно, что производство налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, а первой моделью под новым брендом станет компактный кроссовер под названием 32T, внешне напоминающий перелицованный Chery.

По планам, до конца года с конвейеров предприятия сойдёт порядка 110 тысяч автомобилей.

В начале марта в России сертифицировали кроссовер Tenet 32T калужской сборки. В открытой базе Росстандарта появились сведения об одобрении типа транспортного средства (ОТТС). В документах фигурирует кроссовер Tenet 32T (Chery Tiggo 7L) калужского производства, и на бывшем заводе Volkswagen автомобиль уже собирают. Старт продаж запланирован на второй квартал, никаких формальных препятствий для реализации больше нет.

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Тем временем таролог заявила о мистическом смысле названия нового автобренда Tenet. В ближайшем будущем на российском рынке могут появиться автомобили под новой маркой. Само же название, по мнению гранд-мастера Таро Татьяны Миловидовой, является частью древнего квадрата из слов Sator arepo tenet opera rotas и несёт в себе мощный смысл.