Десять способов навести в машине идеальный порядок

Мы собрали 10 наиболее простых и эффективных способов, помогающих навести в автомобиле идеальный порядок, а заодно сберечь своё время на что-то другое кроме регулярного простаивания в очереди на мойку и чистку салона. Кроме того, ухоженный автомобиль не только радует глаз владельца, он ещё и на вторичном рынке может цениться выше.

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Красивый автомобиль – чистый автомобиль. Но содержать железного коня в идеальном порядке не так-то просто. Особенно если вы ездите по дорогам России, ещё хуже – по самым захолустным её уголкам. Ежедневно сотни и тысячи автовладельцев давятся в очередях на мойки, тратя драгоценное время и деньги. Между тем, существует немало лайфхаков для решения данного вопроса. Кстати, весна уже наступила, поэтому выполнять наши рекомендации станет проще. Тепло ведь!

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1. Мойте стёкла машины пищевой содой

Пищевая сода обычно используется хозяйками на кухне. Её добавляют в выпечку, используют для выведения пятен на одежде а также применяют в качестве великолепно работающего чистящего средства при мытье кухонной утвари. Между тем, этот же продукт прекрасно справляется и с загрязнениями стёкол автомобиля. Чтобы отмыть глубоко въевшуюся грязь на стекле, разведите соду в воде, а затем нанесите раствор на стёкла бытовым распылителем. Через 15–30 секунд даже застарелая грязь легко сотрётся кусочком микрофибры или бумажным полотенцем.

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2. Используйте пластиковые микроурны в салоне

Компактные многоразовые пластиковые контейнеры для мусора в салоне можно разместить в дверных карманах или ином удобном месте. Они позволяют существенно сэкономить время на уборку салона: вам не придётся вытаскивать всевозможные фантики и одноразовые стаканчики из кармашков, «бардачка», пепельницы и потайных боксов – пакет с заранее собранным мусором можно в любое время выкинуть в бак или урну. Число микроурн в салоне можно варьировать в зависимости от количества пассажиров. Этот, на первый взгляд, немного странный лайфхак сбережёт салон машины в идеальной чистоте.

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3. Чистите вентиляционные отверстия маленькой мягкой щёткой

Отверстия воздуховодов вентиляции салона – настоящий аккумулятор пыли. Решётки системы могут о многом поведать пассажирам вашего автомобиля. Грязные – значит, владелец не слишком заботится о чистоте и собственном здоровье. Может показаться, что идеально очистить эти крошечные отверстия почти невозможно, однако есть надёжный способ. Для этого нужно приобрести небольшие поролоновые щётки или изготовить их самостоятельно. Сжав кусочек поролона, его можно просунуть в самые труднодоступные места, при этом элементы отделки не поцарапаются. Подходят для этой цели и самые обычные кисточки для рисования.

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4. Удаляйте запахи из карпета с помощью пищевой соды

В каждом автомобиле еда и напитки рано или поздно загрязняют покрытие пола и обивку, становясь источником неприятного запаха. Особенно если в вашей машине часто ездят дети. Запах издаёт любая органика, будь то апельсиновый сок или шоколад. Избавиться от «ароматов» бывает непросто. Рекомендуем воспользоваться всё той же пищевой содой. Посыпьте загрязнённый участок этим веществом и оставьте на продолжительное время – сода впитает в себя все запахи. Удалите остатки вещества пылесосом. При необходимости повторите обработку несколько раз.

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5. Чистите хромированные детали колой

Кола в среде автомобилистов давно известна своими чудодейственными свойствами. Этот напиток вполне может поспорить по крутости со знаменитой жидкостью WD-40 или с синей изолентой. Намочите тряпочку напитком и нанесите его на все хромированные элементы – фальшрадиаторную решётку, молдинги, эмблемы и прочие детали. Подождите 5–10 минут, а затем смойте вещество чистой водой – вместе с остатками колы смоются все отложения грязи – детали вновь приобретут первозданный блеск. Кола прекрасно справляется даже со ржавчиной, но имеет и недостатки – если плохо смыть препарат, он будет притягивать пыль, а деталь будет липкой на ощупь.

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6. Используйте органайзер для полезных мелочей

Органайзеры для всевозможных полезных в дороге мелочей помогают поддерживать в салоне машины идеальный порядок. Вы всегда будете знать, где взять кабель для зарядки смартфона или отыскать влажные салфетки для рук. У каждой вещи будет своё место. Специальные органайзеры можно найти в продаже, а при желании изготовить самостоятельно – под собственный автомобиль и потребности.

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7. Очищайте стыки панелей плоской отвёрткой

Стыки и щели в элементах отделки салона – ещё один аккумулятор пыли и прочих загрязнений. Как правило, очистить эти места обычным пылесосом или сжатым воздухом не получается. Воспользуйтесь для этого тонкой плоской отвёрткой, обёрнутой кусочком ткани и смоченной жидкостью для очистки, к примеру, той, что применяется для протирки мониторов или оргтехники. Если отвёртки нет, можно использовать старую кредитную карту или просто кусочек упругого пластика.

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8. Перевозите домашних животных в специальных контейнерах

Домашних питомцев перевозить нужно только в специальных контейнерах-переносках. А если вы содержите, к примеру, крупную собаку, обязательно застилайте салон автомобиля старым покрывалом, большим куском ткани или купите специальный собачий гамак из прочного материала. Это не только сделает передвижение на автомобиле более безопасным (животные могут забиться под педали или стать причиной серьёзных травм при ДТП), но и убережёт покрытие салона от шерсти и грязи с лап.

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9. Вставляйте в подстаканники страховочные ёмкости

Многие подстаканники лишены возможности улавливать пролитую жидкость – вся она попадёт на пол или консоль. Купите подходящие по размерам силиконовые формы для выпечки и вставьте их в подстаканники. Даже если вы что-то прольёте, жидкость останется внутри, а значит, отмывать салон и коврики впоследствии не придётся. Всё, что от вас требуется, – время от времени вынимать силиконовые вкладыши и мыть их дома вместе с посудой.

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10. Обрабатывайте воском кузов машины

Регулярная обработка кузова защитным воском не только придаёт ему красивый внешний вид, но и не позволяет приставать к покрытию новым загрязнениям. Потратив лишнюю пару часов на обработку, вы будете реже наведываться на мойку впоследствии. Да и отмыть грязь с обработанного специальным средством кузова будет намного легче.

Даже воспользовавшись всего парой из 10 озвученных способов, вы серьёзно упростите себе жизнь и сделаете перемещение на автомобиле более приятным и комфортным.