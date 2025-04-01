Тест семейного кроссовера Bestune T90

Концерн FAW продолжает обновлять свою модельную линейку в России. Не так давно мы тестировали лифтбек Bestune B70, который призван заменить официально ушедшую из нашей страны Skoda Octavia. Теперь же знакомимся с флагманским кроссовером Bestune T90. Все впечатления - в материале "Российской газеты".

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Внешность автомобиля выполнена по канонам последнего языка дизайна бренда: это сочетание классического силуэта кузова и современных решений в виде тонкого профиля оптики, безрамочной решетки радиатора и единой линии фонарей. А вот корма сильно напоминает заднюю часть Porsche Cayenne. При этом в самой китайской компании считают, что в профиль кроссовер ассоциируется с луком. По крайней мере именно такую идею заложили дизайнеры марки. Впрочем, даже если вы его не видите, не беда - куда важнее, что внутри.

Главная особенность салона T90 - 12,6-дюймовый экран системы мультимедиа с портретной ориентацией. Перед водителем располагается 8-дюймовая цифровая приборная панель и 9,6-дюймовая проекция на лобовое стекло.

Понравилось, что в FAW не стали изобретать велосипед, а установили руль обычной формы. С него физическими клавишами можно управлять основными функциями. Но жаль, что больше нигде таких кнопок нет - все остальное виртуальное, приходится искать нужные опции через мультимедиа. На центральной консоли расположились беспроводная зарядка и два подстаканника.

Кресла обладают достаточной шириной и мягкостью, боковая фиксация достаточная, присутствует электрическая регулировка.

Задний ряд сидений просторен и комфортен - не зря же автомобиль позиционируется как семейный. В наличии подлокотник с держателями для стаканов, вентиляционные отверстия, порт USB и возможность изменения угла наклона спинки.

Заявленный объем грузового отсека - 585 л (1365 л со сложенными спинками заднего ряда). Под полом находится докатка. Среди плюсов багажника можно выделить компактные ниши на арках, крючки, розетку, а вот шторка почему-то считается допом, ее придется приобретать у дилера. Кроме того, электропривод крышки есть только у топовых исполнений, что, конечно, мало кого обрадует.

Модель доступна в трех комплектациях, которые отличаются также силовым агрегатом: версии Luxury и Noble можно купить как с турбомотором 1,5 литра мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом, самое богатое исполнение Flagship комплектуется 245-сильным двигателем 2,0 литра и 8-диапазонным автоматом Aisin. Но в любом случае привод только передний.

Выбор пал на машину с топовым мотором. T90 умеет ехать достаточно бодро. Однако для этого нужно активировать режим Sport. По паспорту разгон до "сотни" составляет 7,6 секунды. И в эти цифры охотно веришь.

Коробка отлично сочетается с мотором, не путаясь в передачах и бодро реагируя на кик-даун. Однако в целом автомобиль не располагает к езде с огоньком.

Главное препятствие создает перелегченный руль, не дающий точное представление о векторе управляемых колес в связке быстрых поворотов. Впрочем, если не отжигать на виражах, управление Bestune становится совершенно комфортным и приятным. В плюсы запишем и то, что автомобиль уверенно держится на высокой скорости и успешно отфильтровывает всевозможные ямы и стыки. Тормоза - цепкие и достаточно информативные, однако при резком нажатии на левую педаль ощущаются кивки кузова - следствие комфортных настроек шасси. Иными словами, ходовая, как и агрегатная связка, настроена скорее на комфорт, чем на драйв.

Что касается младшего мотора, то он, конечно, не такой шустрый, но при этом нельзя сказать, что разница уж очень большая. Для города он вполне сойдет, если вы не хотите переплачивать изначально за машину, а потом за бензин (в 1,5-литровый силовой агрегат допускается заливать АИ-92) и транспортный налог. Да, периодически у "робота" возникают заминки, но переход в спортивный режим чуть исправляет ситуацию. Хотя понятно, что 160-сильный кроссовер в таком случае становится более громким.

И тут мы подошли к вопросу шумоизоляции. Она вполне на достойном уровне, особенно во время городских поездок. Внешние звуки практически не проникают в салон. Однако при увеличении скорости становится заметнее гул от колес, особенно в районе арок. А после 100 км/ч замечаешь аэродинамические шумы из области передних стоек автомобиля. Впрочем, все это на уровне остальных машин этого класса.

О внедорожных подвигах кроссовера говорить не приходится. Да и этот "паркетник" изначально не претендует на роль автомобиля, который покоряет леса и болота. Клиренс - 170 мм, полнового привода нет. Поэтому ареал постоянного обитания модели - город и окрестности.

При этом китайцы предлагают весьма богатое оснащение уже в базе, где есть 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуска двигателя нажатием кнопки, панорамная крыша, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, а также система автоматического освещения, кожаный мультируль с подогревом, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, отделка кресел высококачественной кожей, аудиосистема с 6 динамиками, два USB-порта спереди и один сзади, 12-вольтовая розетка, а также штатный электронный иммобилайзер.

В топовом исполнении Bestune T90 получил 19-дюймовые колеса, водительское сиденья с расширенными регулировками и памятью настроек, пятую дверь с электроприводом, передние парктроники, атмосферную подсветку салона, электропривод складывания наружных зеркал, а также систему автоматической парковки и интеллектуальную систему смены полосы.

Цены на кроссовер с мотором 1,5 литра составляют 2,78-3,04 млн рублей, T90 с двухлитровым агрегатом стоит от 3,43 до 3,72 млн рублей.

Главная проблема бренда FAW в РФ - это узнаваемость. Но после рекламы, в которой многие россияне услышали в названии линейки Bestune нецензурную лексику, этот вопрос отчасти удалось решить. Теперь же свою работу должны сделать менеджеры автосалонов - им придется убедить наших граждан, что Bestune T90 - оптимальный вариант для тех, кому нужен семейный кроссовер.