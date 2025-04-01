Стартовал выпуск новой модели легендарного трактора Т-150

В Ярославле запустили производство нового отечественного трактора "Ярославец" Я-250СХ - модернизированной версии легендарного Т-150. В условиях, когда доля импортных машин западного, японского и южнокорейского производства падает, рынок занимают китайские производители сельхозтехники. Но их продукция не всегда соответствует ожиданиям сельхозпроизводителей. И поэтому появление новой российской модели не может не радовать.

© Российская Газета

Производство на заводе "Ярославский Трактор" полностью локализовано. Первые машины поступят в продажу летом 2025-го, а всего до конца года планируется выпустить 30 тракторов. Конечно, это более чем скромная цифра. Но надо с чего-то начинать или - если смотреть шире - продолжать давно начатое.

Как и его предшественник, чей выпуск начался в 1970-х годах на Харьковском тракторном заводе, "Ярославец" предназначен для широкого спектра сельхозработ: подготовки почвы, посева, уборки урожая и транспортировки грузов. В перспективе трактор получит систему автономного вождения.

Трактор сохранил в себе основные преимущества классического энергонасыщенного трактора с ломающейся рамой. Он очень надежен, при этом обладает высокой ремонтопригодностью, его основные узлы знакомы любому механизатору, а запчасти доступны в регионах.

"Ярославец" оснащен шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-536 мощностью до 250 л. с., который выпускается также в Ярославле. У трактора механическая коробка передач с гидропереключением и колесная формула 4×4. Все оперенье "Ярославца" выкрашено порошковыми эмалями с предварительной дробеструйной обработкой и сушкой в покрасочной камере.

Экспансия китайских тракторов во многом обусловлена их доступностью и невысокой ценой

Трактор имеет современную двухместную кабину с центральным расположением водительского кресла и боковым откидным сиденьем. Для комфорта механизатора уже в базовой комплектации предусмотрен кондиционер, а также обогрев зеркал. Обзор оператора улучшает круговое панорамное остекление. Для безопасности работников есть ремни, аварийный люк, блокировка ненамеренного пуска двигателя.

Также "Ярославец" оснащен удобным расположением переключателей КПП и гидравлической системы. Он имеет заднюю навеску повышенной грузоподъемности, по запросу заказчика может быть установлена фронтальная навеска. Ярославские тракторы производятся с применением современного высокоточного оборудования.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев уверен, что эта новинка будет востребована на российском рынке. Рынок колесных тракторов остается достаточно емким, при этом доля импортируемых или частично локализованных (в основном речь про крупноузловую сборку) тракторов производства США, стран ЕС, Японии и Кореи упала почти втрое.

- Нишу активно заполняют китайские поставщики. Их доля на российском рынке еще пять лет назад оценивалась в пределах пяти - семи процентов, а сейчас на них приходится уже свыше 70 процентов всех ввозимых колесных тракторов, что соответствует четверти предложения на российском рынке. Экспансия китайских тракторов во многом обусловлена их доступностью и невысокой относительно прочей импортируемой техники ценой, - считает Вадим Тедеев.

Впрочем, с китайскими тракторами тоже не все просто. Во-первых, даже в сравнении с техникой американских и японских брендов она не прошла испытания временем и эксплуатацией в сложных климатических и погодных условиях. То есть при ее приобретении формируются риски возникновения проблем с обслуживанием и эксплуатацией по истечении гарантийного срока. Особенно с учетом того, что ремонт и обслуживание этой техники требуют как квалифицированных кадров, так и деталей, узлов, расходников.

- С этой точки зрения "Ярославец" имеет преимущества, - считает Вадим Тедеев. - С его обслуживанием проблем возникать не должно, а высокий уровень локализации производства должен обеспечить доступность деталей и расходников. Если производителю удастся наладить серийное производство техники, способной конкурировать с импортной не только по цене, но и по качеству, то она будет востребована. Если нет, то, увы, высокий уровень локализации сможет предоставить разве что преимущество на торгах в рамках госзаказа. Рынок высококонкурентный, покупатель на нем выбирает технику не только по критерию доступности обслуживания.

Тем временем

Презентация первого прототипа гоночного квадроцикла состоялась в Рыбинске на предприятии "Русская механика". Сверхлегкая модель с высокой управляемостью способна выдерживать самые серьезные спортивные нагрузки.

Генеральный директор АО "Русская механика" Леонид Можейко отмечает, что основная цель разработки нового квадроцикла - создание машины, способной мотивировать спортсменов на достижение высоких результатов.

В середине апреля команда рыбинского завода "RM Sport" опробует новую модель на первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам в Астрахани. За три дня соревнований машинам нужно будет преодолеть песчаные дюны, холмы и каменистые пустоши - всего более 1300 километров. Участие в гонках позволит получить информацию для улучшения квадроцикла.