Как покупать автомобиль в другом городе

Первым делом нужно заранее выяснить, кто является владельцем машины, а также проверить залоги, розыск, штрафы и ограничения на регистрационные действия. Самостоятельную проверку можно провести через онлайн-сервисы ГИБДД, ФНП и базы ФССП. Если такого опыта нет, лучше довериться специализированным сервисам.

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Фотографии часто бывают неинформативными, поэтому можно заказать независимый дистанционный осмотр. При этом нельзя переводить деньги до подписания договора купли-продажи и получения результатов проверки.

Также стоит знать, что существуют специализированные сервисы, что резервируют средства до завершения сделки: продавец получает деньги только после выполнения всех условий.

Наконец, покупка машины за пределами своего региона, требует чёткого понимания: кто будет перегонять автомобиль, как будет оформлена страховка и так далее.

Между тем, эксперты назвали шины, которые нельзя покупать ни при каких условиях. Их немного, но они успели появиться на российском рынке.