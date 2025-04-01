Mercedes за миллион рублей: плюсы и минусы кроссовера GLK

Эксперт "За рулем" Илья Хлебушкин, изучив всю подноготную Mercedes-Benz GLK в кузове X204, выделил основные недостатки машины и рассказал о них.

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Хлебушкин заявил, что частой проблемой Mercedes является хлипкий бачок стеклоомывающей жидкости, который быстро трескается и подтекает. Кроме того, приходит в негодность его нагревательный элемент. Нередки в зимний период неполадки с приводом зеркал. Говоря об электрике авто, он упомянул и поломки замка зажигания у дорестайлинговых версий, из-за чего селектор КПП может самовольно менять передачи.

Интерьер автомобиля, несмотря на его премиальность, отделан весьма некачественными материалами. Так, кожаная оплетка руля затирается на пробегах меньше 200 тысяч километров и создает неряшливый внешний вид.

В то же время лакокрасочное покрытие кузова весьма прочное и не подвержено коррозии. Ржавчина может проявиться только в тех местах, где производился некачественный ремонт и вторичный окрас. Машины старше 2010 года выпуска имели течи магистралей гидроусилителя руля.

Эксперт отметил, что среди бензиновых версий самым надежным является V-образный двигатель М276 объемом 3,5 литра, в то же время он самый сложный в конструкции. Его младший брат M272 не может похвастаться надежностью и часто склонен к задирам.

Что касается дизельных агрегатов, то шестицилиндровый OM642 с ресурсом в 400 тысяч километров имеет ряд технических недостатков, среди главных - течь топливных форсунок, из-за которых могут прийти в негодность коленвал и его вкладыши. Самым лучшим выбором Хлебушкин назвал 2,1-литровый мотор OM651, который при учете грамотного обслуживания может пройти до полумиллиона километров, особенно работающий в паре с механической коробкой и задним приводом.

Автоматическая трансмиссия 7G-Tronic является собственной разработкой Mercedes, поэтому выдерживает до 400 тысяч километров без вложений и ремонтов при своевременной замене масла.